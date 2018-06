‘Legalmente Loira’ vai ganhar uma continuação 17 anos depois

Que sonho! O ícone Elle Woods vai voltar às telonas, interpretada por Reese Witherspoon, na sequência de “Legalmente Loira“! 17 anos depois do lançamento do primeiro filme, a atriz e produtora está na fase final de negociações com a MGM para rodar a sequência.

E sem medo do novo filme ser ruim: a equipe que ajudou a criar os dois primeiros filmes vai se reunir para garantir o resultado. As roteiristas Kirsten “Kiwi” Smith e Karen McCullah vão assinar a trama da sequência, bem como os produtores originais, Marc Platt e Adam Siegel, dessa vez apoiados por Reese, que nos últimos anos produziu sucessos como os filmes “Livre” e “Garota Exemplar” e a série “Big Little Lies“.

O sucesso de “Legalmente Loira” resiste até hoje. A comédia virou um clássico e foi transformada até em musical. A história da mulher que entra na universidade atrás de um boy e mostra que é inteligente e determinada conquistou muitas de pessoas pelo mundo e faturou milhões de dólares.

“Legalmente Loira 3” deve falar sobre empoderamento feminino, um tema muito bem vindo no momento em que Hollywood e o mundo todo está passando. Mal podemos esperar pelos melhores looks cor-de-rosa e por Reese Witherspoon reprisando o papel que a consagrou!