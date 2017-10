29 frases do Legião Urbana nascidas para ser legenda do Instagram

Talvez nenhuma outra banda de rock brasileira tenha conseguido tão bem representar a chamada “angústia juvenil” quanto o Legião Urbana.

Hoje, mais de 30 anos após o lançamento do primeiro álbum, as músicas do grupo continuam como uma espécie de iniciação para adolescentes (aqueles que culpam os pais por tudo, isso é absurdo!). É como, mesmo tanto tempo depois, os temas da juventude continuassem os mesmos – e continuam.

Apesar da pegada politizada, dores de amor, términos, começos de relacionamento e até saúde mental (uma discussão tão importante nos dias de hoje) sempre foram os grandes destaques no catálogo de Renato Russo, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá.

E, nossa, como as canções deles são atuais! Tão modernas que ficariam perfeitas numa legenda de Instagram. Eternas e efêmeras, bem ao gosto do grupo.

Abaixo, a gente separou alguns dos trechos mais bonitos do grupo.

Dá uma olhada!

1. Aonde está você agora além de aqui dentro de mim?” – “Vento no Litoral”

2. Veja o sol dessa manhã tão cinza… A tempestade que chega é da cor dos teus olhos… Castanhos. – “Tempo Perdido”

3. Eu moro na rua, não tenho ninguém. Eu moro em qualquer lugar”. – “Pais e Filhos”

4. E eu sei que você sabe quase sem querer… Que eu quero o mesmo que você. – “Quase Sem Querer”

5. Somos pássaro novo longe do ninho. – “Eu Sei”

6. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. – “Pais e Filhos”

7. Ele queria sair para ver o mar e as coisas que ele via na televisão. – “Faroeste Caboclo”

8. Quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração? – “Eduardo e Mônica”

9. Me fiz em mil pedaços pra você juntar. – “Quase Sem Querer”

10. E os dois comemoraram juntos. E também brigaram juntos muitas vezes depois. – “Eduardo e Mônica”

11. Ainda que eu falasse a língua dos homens. E falasse a língua dos anjos. Sem amor eu nada seria – “Monte Castelo”

12. Nos perderemos entre monstros da nossa própria criação. – “Será”

13. Agimos certo sem querer. Foi só o tempo que errou. – “Vento no Litoral”

14. Nunca brinque com um peixes de ascendente escorpião. – “Faroeste Caboclo”

15. Parece cocaína mas é só tristeza. – “Há Tempos”

16. Acho que te amava, agora acho que te odeio. – “Meninos e Meninas”

17. Festa estranha, com gente esquisita. – “Eduardo e Mônica”

18. E hoje em dia, como é que se diz eu te amo? – “Vamos Fazer um Filme”

19. Eu posso estar sozinho, mas eu sei muito bem onde estou. – “Será”

20. Ter bondade é ter coragem – “Há Tempos”

21. E é só você que tem a cura pro meu vício de insistir nessa saudade que eu sinto de tudo que eu ainda não vi. – “Índios”

22. Viver é foda, morrer é difícil. Te ver é uma necessidade. – “Vamos Fazer um Filme”

23. Não preciso de modelos, não preciso de heróis. Eu tenho meus amigos. – “Comédia Romântica”

24. Acho que gosto de São Paulo e gosto de São João. Gosto de São Francisco e São Sebastião. E eu gosto de meninos e meninas. – “Meninos e Meninas”

25. Quem diz que me entende nunca quis saber. – “Clarisse”

26. Eu quis o perigo e até sangrei sozinho, entenda. – “Índios”

27. E quando você voltar, tranque o portão, feche as janelas, apague a luz, e saiba que te amo… – “Quando Você Voltar”

28. Passei vinte e nove meses num navio. E vinte e nove dias na prisão. E aos vinte e nove, com o retorno de Saturno, decidi começar a viver – “Vinte e Nove”

29. Nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Tentei chorar e não consegui. – “Índios”