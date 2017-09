Line up do Lollapalooza 2018 tem Lana Del Rey e The Killers

Preparem seus corações (e os bolsos)! O Lollapalooza acaba de divulgar o line up oficial da edição de 2018, que vai acontecer entre os dias 23 e 25 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. As principais atrações dos três dias de festival serão Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers, The Killers, Imagine Dragons, Lana Del Rey, LCD Soundsystem e Chance the Rapper.

Como de costume, o Lollapalooza mistura artistas consagrados e novas apostas, somando dezenas de atrações. Novidades do pop como Zara Larsson e Khalid vão se apresentar pela primeira vez no Brasil.

Os brasileiros Liniker e os Caramelows, Vanguart, Tiê e Mallu Magalhães, entre outros, ganham a chance de conquistar os fãs que tenham ido ver algum das atrações principais.

Os fãs de música alternativa são presenteados com shows de Spoon, Mac de Marco e The National.

E quem gosta de rap vai poder assistir mais uma vez ao show de Mano Brown, além de astros internacionais como Wiz Khalifa, Tyler the Creator e Mac Miller.

Os ingressos já estão a venda. O Lolla Pass, para os três dias de festival, custa R$ 1500, mas existe a possibilidade de comprar o ingresso com 50% de desconto ao fazer uma doação de R$ 30 ao projeto Criança Esperança. Para ver as opções e comprar os ingressos, basta acessar o site do festival.