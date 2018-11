Lineup do Lollapalooza 2019: veja a lista completa de shows

A espera acabou. Já sabemos quem vai se apresentar no Lollapalooza 2019! Divulgado nesta quarta-feira (21), a lista confirma mais de 60 nomes de artistas e bandas, o que promete tornar essa edição mais do que memorável.

Aparecem como headliners a banda Arctic Monkeys, o rapper Kendrick Lamar e o trio Tribalistas. Nomes como Years & Years, DUDA BEAT, Liniker e os Caramelows, Silva, Troye Sivan e Sam Smith também estão incluídos.

Confira a lista do lineup completa:

Os shows do Lollapalooza 2019 acontecem nos dias 5, 6 e 7 de abril de 2019 e os ingressos já estão à venda no Lote 2. Os preços variam entre R$ 810,00 a meia de estudante/jovem de baixa renda – para um dia do evento – e pode chegar até R$ 3.450,00 a inteira com a entrada liberada para os três dias de evento. Todos os preços você encontra no site do Lollapalooza.