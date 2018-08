Liu Yifei está perfeita como Mulan na 1ª imagem do live action da Disney

O filme live-action (ou seja, com atores) de Mulan só estreia em 2020, mas a Disney gosta de mexer com nossos corações. Nesta segunda-feira (13) foi divulgada a primeira foto da atriz Liu Yifei como a corajosa guerreira, e ela está simplesmente perfeita.

A versão live action de Mulan não será uma adaptação fiel do desenho animado de 1998. Novos personagens e uma trama diferente podem ser esperados para o filme, que além de Liu Yifei conta com Jet Li (como imperador da China), Gong Li (como a bruxa vilã da história) e Chen Honghui (como o par romântico de Mulan) no elenco.

O filme será dirigido por Niki Caro, diretora de “Encantadora de Baleias”. O filme começa a ser gravado ainda este mês, com locações na China e na Nova Zelândia, e chega aos cinemas em 26 de março de 2020. Ansiosas?