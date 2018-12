Livro de memórias de Michelle Obama já é o mais vendido dos EUA em 2018

Lançada há menos de um mês, em novembro passado, a autobiografia “Becoming” (traduzida como “Minha História”, em português), da ativista e ex-primeira-dama dos Estados Unidos Michelle Obama, se tornou o livro mais vendido do país em 2018.

De acordo com um comunicado divulgado na última sexta-feira (30) pela Penguin Random House (PRH), matriz da Crown Publishing, selo responsável pela publicação, até agora o livro de Michelle vendeu mais de dois milhões de exemplares nos Estados Unidos e no Canadá, em apenas 15 dias. A conta envolve tanto as edições em capa dura e papel do livro, quanto as digitais e em áudio.

A biografia reúne as memórias pessoais de Michelle, primeira afro-americana a ocupar a posição de primeira-dama dos EUA. Relatos íntimos, como a descrição da infância em Chicago e as dificuldades que enfrentou quando quis engravidar, e episódios ocorridos durante os anos que passou na Casa Branca podem ser encontrados na obra, que já foi traduzida para 31 idiomas diferentes.

“Becoming”, ao garantir a posição de livro mais vendido deste ano, desbancou “Fogo e Fúria” (Fire and Fury), best-seller do autor Michael Wolff lançado em janeiro, que também tem a política americana – a de Donald Trump, no caso – como pano de fundo. Além do sucesso estrondoso na América do Norte, a autobiografia de Michelle, ainda de acordo com a PRH, vendeu mais de 50.000 cópias na França, e se tornou o livro mais vendido da atualiadade em outros países como Reino Unido, Espanha e Itália.

E para quem está se perguntando se o livro está à venda por aqui, a resposta é sim. No Brasil, você encontra versões da biografia à venda por preços que variam entre R$ 39,90 (eBook) e R$ 54 (capa dura).

Boa dica de presente para este Natal, hein?