Lollapalooza 2018: programação, horários, como chegar, o que não levar…

Finalmente! O Lollapalooza 2018 inicia os trabalhos nesta sexta-feira (23), serão três dias muitos shows incríveis, algumas filas nem tão legais, muitas, muitas coroas de rosas na cabeça e toneladas de glitter pelo corpo.

Lana Del Rey, The Killers, Khalid, Imagine Dragons, Zara Larsson, Mahmundi e Chance the Rapper são algumas das atrações esperadas. Abaixo, a gente preparou um guia com a programação das apresentações, os horários, a forma como chegar e o que pode ou não pode levar.

Abertura dos portões

A partir das 11h00 os portões já estão abertos e você pode começar a curtir o evento. O bom é que os shows só começam às 11h45, ou seja: tempo suficiente para explorar o local, fazer as necessidades e estar prontíssima para curtir o melhor do festival.

Ainda tem ingressos?

Somente para sexta-feira, dia 23. Neste dia, os principais destaques são Red Hot Chilli Peppers, Zara Larsson, Alok, Mallu Magalhães e Chance The Rapper. Tem interesse? Os ingressos só serão vendidos na bilheteria do evento, no Autódromo de Interlagos. A meia-entrada custa 400 reais.

Como funciona essa tal pulseira “cashless”?

Como aconteceu no ano passado, a pulseira “Lolla Cashless” está de volta. Apesar de alguns probleminhas para a entrada de fãs no Autódromo e para botar crédito, em 2017, no geral, o uso dela foi um sucesso. Ela serve como ingresso e é uma forma de fazer compras dentro do evento. Por isso, é importante todo mundo registrá-la neste site. Lá, também é possível carregá-la com créditos para a compra de bebidas e comidas. Caso você não tenha retirado ela nos pontos de troca, após o dia 22/3, só será possível pegá-la nas bilheterias do evento.

Como chegar e ir embora?

Uma dica amiga: a forma mais fácil de chegar no Autódromo de Interlagos é via trem. Rápido, confortável (na medida do possível) e imune de congestionamentos – quem vai de carro já sabe que vai ficar todo ano preso em um engarrafamento. De qualquer forma, abaixo, a gente preparou um “como fazer” para ir no seu meio de transporte favorito.

Trem (CPTM): O jeito mais simples e econômico. Pegue a Linha 9 – Esmeralda e desembarque na estação Autódromo (ela fica aberta até 01h no sábado e até 0h, na sexta e no domingo). Sim, rola uma caminhada de mais ou menos 15 minutos até o local do evento e, ó, não tem como se perder porque todo o caminho é bastante sinalizado pela organização do Lolla. O portão mais próximo para entrada é o 9. Ah, já deixe os bilhetes de ida e volta comprados, tá? Ninguém merece pegar mais essa fila no final do dia…

Ônibus: Apesar de econômico, também está sujeito aos famosos engarrafamentos de São Paulo. Existem várias linhas que levam ao Autódromo e é só entrar no site da SPTrans para escolher a ideal. Na hora de ir embora, faça uso dos ônibus noturnos ou de uma linha especial com destino ao Terminal Santo Amaro. Ela estará localizada na Av. Jacinto Júlio (próxima ao portão 09) e funcionará das 21h00 às 01h00 na sexta e sábado e, das 20h00 às 0h00, no domingo.

Táxi: Escolha descer nos portões D, M, 7 e 8. Na hora de ir embora, serão montados pontos especiais nesses portões.

Uber: Na hora de ir embora, assistentes ficarão a postos no Ponto de Encontro localizado na Praça Enzo Ferrari, localizada na Av. Interlagos, próximo aos portões 7, para ajudar você a encontrar seu motorista. Só cuidado com os preços que deverão estar altíssimos…

Carro: Não, não recomendamos: polui mais e a chegada (e saída!) ao Autódromo pode ser bem complicadinha. Porém, se for a melhor opção para você, existe estacionamento no local. Para adquirir o serviço, custa 120 reais e é necessário comprar pelo site da Tickets for Fun até 48h antes da data escolhida do festival, mediante disponibilidade.

O que eu posso levar?

• Frutas cortadas;

• Industrializados fechados;

• Copos de água fechados;

• Documentos pessoais;

• Chapéu ou boné;

• Óculos Escuros;

• Barra de cereal;

• Canga;

• Capa de chuva (existem chances de chover um pouco, viu?);

• Protetor solar;

• Protetor labial;

• Câmera portátil;

• Mochila ou bolsa.

O que é proibido levar?

• Garrafas, latas, bebidas;

• Utensílios de armazenagem;

• Embalagens rígidas com tampa;

• Capacetes;

• Cadeiras ou bancos ;

• Armas de fogo e armas brancas;

• Objetos pontiagudos, cortantes e/ou perfurantes;

• Fogos de artifício;

• Objetos de vidro;

• Câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente destacável;

• Cartazes feitos com papelão grosso e/ou fixados a madeiras, canudos rígidos, etc;

• Animais – exceto cães guias identificados e acompanhados de portadores de deficiência visual;

• Pau de selfie;

• Substâncias inflamáveis, corrosivas.

Armários e recarga de celular

Levou coisas demais? Calma, os Lolla Lockers servem para salvar você e podem ser divididos por até duas pessoas. Custam 50 reais (1 dia), 90 reais (2 dias) ou 120 reais (3 dias). A locação deve ser realizada com antecedência, por meio deste link ou pelo telefone (11) 4020-6728.

Também serão disponibilizados carregadores de celular por 40 reais – compras somente no dia do evento. Caaaaaaaaaro!

Previsão do tempo

Já prepara um lookinho beeem verão, já que é esperado muuuuito sol e um pouquinho das águas de março no fim do dia. De acordo com a Climatempo, pode chover nos três dias de festival. Já sabe, né: leve capas de chuva, já que guarda-chuvas são proibidos.

Programação

Como nos outros anos, serão quatro palcos diferentes (e bem distantes entre si, apesar da promessa dos organizadores de melhorias nesta edição): no Palco Perry, coisinhas para fãs de música eletrônica, Palco Ônix, para as roqueiras, Palco Axe, para as modernas, e Palco Budweiser, local onde as grandes atrações se apresentam.

Confira os horários de cada dia:

Sexta

Sábado

Domingo

Qual look usar?

Obviamente, o que você quiser. A gente só lembra que festival de música é uma ótima oportunidade para pirar, brincar e soltar sua Vanessa Hudgens interior. A gente até preparou algumas inspirações. A única regra? Conforto, né?!

Não vai? Saiba onde assistir na TV e online

Para quem não conseguiu garantir o ingresso ou simplesmente prefere ver os shows no conforto do sofá, é possível assisti-los na TV, ao vivo, pelos canaisMultishow e Bis. Assinantes também podem ver tudo online, pelo MultishowPlay e Bis Play.

O Multishow e o Multishow Play vão transmitir os shows do Palco Budweiser (que recebe bandas como Red Hot Chili Peppers e The Killers) e do Palco 2 (onde rolam as performances de LCD Soundsystem, Imagine Dragons e Lana Del Rey). Na sexta e no sábado a transmissão começa às 13h30 e, no domingo, às 14h. Saiba mais aqui.