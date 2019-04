Lollapalooza 2019: como chegar, o pode e não pode, programação e horários

Vai ao Lollapalooza 2019 assistir aos shows de Sam Smith, Kendrick Lamar, Tribalistas, Arctic Monkeys e muito mais ? Muito bem! Aqui a gente reúne as respostas para todas as perguntas que você pode ter. Como chegar ao Autódromo de Interlagos? O que levar? O que não pode levar? Qual a programação e os horários de cada palco? Nada tema: a gente responde para você.

–

Horário de abertura dos portões

A partir das 11h os portões do Autódromo de Interlagos estão abertos – já pode chegar para curtir o evento. Os shows, mesmo, só começam às 11h50, então aproveite para fazer um reconhecimento da área e saber onde fica cada coisa.

Quero ir – ainda posso comprar ingresso?

Sim! Ainda há ingressos para todos os dias, tanto na bilheteria oficial, no Autódromo, quanto nos pontos de venda autorizado. Cheque tudo aqui.

Como chegar e como ir embora?

O melhor jeito de ir e voltar do Lollapalooza é de trem. Você chega rápido, não enfrenta congestionamento, e se der sorte dá até para ir sentada ao longo do trajeto. Mas se você preferir outros meios de transporte, ok, a gente explica:

Trem (CPTM): Fácil, rápido, simples e econômico. Você precisa pegar o trem na linha 9 – Esmeralda, e desembarcar na estação Autódromo. De lá até o evento é uma curta caminhada, muito bem sinalizada. Para voltar, a mesma coisa. A estação fica aberta até 1h no sábado e 0h na sexta e domingo. Dica amiga: já compre seu bilhete da volta quando for comprar o da ida (ou leve seu Bilhete Único carregado), para evitar a fila no fim do dia – você vai estar bem cansada.

Ônibus: Econômico, mas sujeito aos congestionamentos paulistanos. Várias linhas levam ao Autódromo e é só entrar no site da SPTrans para escolher a ideal. Para ir embora, use os ônibus noturnos ou a linha especial com destino ao Terminal Santo Amaro. Localizada na Av. Jacinto Júlio (próxima ao portão 9) ela funcionará das 21h à 1h na sexta e sábado e das 20h às 0h no domingo.

Táxi: Prefira saltar nos portões D, M, 7 e 8. Na hora de ir embora, serão montados pontos especiais nesses portões.

Carro: Não recomendamos, porque a chegada e saída do festival pode ser complicada. Mas se for a melhor opção para você, o estacionamento no local custa R$ 110 e deve ser comprado com antecedência.

Transfer: O Lolla oferece um serviço de transfer saindo de alguns pontos da cidade. O serviço deve ser comprado com antecedência e custa a partir de R$ 100.

Pode e não pode levar

Evite a chateação de ter de se desfazer dos seus pertences na porta do festival. Veja aqui o que você pode e não pode levar ao Lollapalooza 2019.

PODE:

Documentos pessoais

Óculos escuros

Comida industrializada lacrada (barra de cereal, biscoito etc)

Capa de chuva

Protetor solar

Protetor labial

Câmera portátil

Frutas cortadas

Chapéu ou boné

Canga

Mochila ou bolsa

NÃO PODE

Garrafas

Latas

Bebidas

Utensílios de armazenagem

Embalagens rígidas com tampa

Capacetes

Cadeiras ou bancos

Armas de fogo e armas brancas

Objetos pontiagudos, cortantes e/ou perfurantes

Correntes e cinturões

Fogos de artifício

Objetos de vidro

Câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente destacável

Cartazes feitos com papelão grosso e/ou fixados a madeiras

Canudos rígidos

Animais (exceto cães guias identificados e acompanhados de portadores de deficiência visual)

Bastão para tirar foto

Guarda-chuva

Substâncias inflamáveis corrosivas e ou tóxicas

Revistas, jornais e livros

Armários

Se você levou coisas demais e não aguenta mais carregar – ou se de repente comprou algo lá – pode alugar um armário, o Lolla Locker, Custa R$ 43,50 por dia e deve ser alugado com antecedência nesse link aqui.

Previsão do tempo

São Paulo tem um clima meio imprevisível, mas vamos lá. De acordo com informações do Weather Channel, a sexta (5) terá sol entre nuvens, mínima de 22ºC e máxima de 31ºC, com 20% de chance de chuva. Já o sábado (6) tem máxima de 27ºC e mínima de 21ºC, com 40% de chance de chuva. Quem for no domingo (7) provavelmente vai se molhar: 80% de chance de chuva, com mínima de 21ºC e máxima de 27ºC

Programação

Sexta 5 de abril

–

Sábado 6 de abril

–

Domingo 7 de abril

–

Lookinhos

Não sabe com que roupa ir? Pois a gente preparou uma matéria bem inspiradora, para você montar com o que já tem em casa e arrasar no Lolla. Se quiser lookinho novo, olha só, a AMARO e a C&A lançaram coleções inspiradas em festivais. Vai cair como uma luva!

Não vai? Como assistir na TV e online

Dá para curtir o Lolla no sofá, sim! Canais de TV a cabo vão transmitir vários shows do Lollapalooza ao vivo, e a Globo vai mostrar os melhores momentos no fim do dia. Não dá para perder!