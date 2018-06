Lollapalooza Brasil anuncia os dias do festival de 2019

Se você é do tipo que ama festivais de música, já anota aí: o próximo Lollapalooza Brasil acontece nos dias 5, 6 e 7 de abril de 2019. Mais uma vez, serão três dias de shows!

As datas foram confirmadas nessa quinta-feira (28) pela organização do Lolla e ainda não há informações sobre preços e atrações. Como sempre, o evento rola no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Quem você gostaria de ver no festival do próximo ano? Pelo Twitter a galera já está fazendo campanha e, por enquanto, a cantora Billie Eilish e a banda Years & Years são as mais pedidas.