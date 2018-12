Lollapalooza divulga os shows divididos por dia

A ansiedade acabou! Nesta quinta-feira (13), o Lollapalooza divulgou como será a divisão das atrações do festival por dia. Nomes como Arctic Monkeys, Kings of Leon e até mesmo Tribalistas aparecem no topo das listas para já mostrar o que espera por você.

Os ingressos variam de R$ 340 – primeiro lote para estudante/jovem de baixa renda – até R$ 3.450 para o ingresso inteiro, com validade para os três dias do evento. Para saber em qual data investir a sua grana e não perder a apresentação da sua banda favorita, confira a lista!

5 de Abril – Sexta-feira

Arctic Monkeys

Tribalistas

Sam Smith

Tiësto

The 1975

Macklemore

Foals

Kshmr

ST. Vincent

ZHU

Portugal. The Man

Fisher

Troye Sivan

Scalene

Bruno Be

Loud Luxury

Elekfant

Autoramas

Dashdot

Mz

The Fever 333

Molho Negro

6 de abril – Sábado

Kings of Leon

Post Malone

Lenny Kravitz

Steve Aoki

Vintage Culture

Odesza

Snow Patrol

Bring me the Horizon

Silva

Chemical Surf

Rashid

Kungs

Jorja Smith

Lany

Dubdogz Feat. Vitor Kley

Illusionize

Jain

Liniker e os Caramelows

Valentino Khan

Gryffin

Liu

Carne Doce

Duda Beat

Catavento

7 de abril – Domingo