Cristal do pop, Lorde vai fazer show no Brasil em novembro

Cristal lapidado do pop, a cantora Lorde vai fazer show no Brasil no dia 15 de novembro, em São Paulo. Em turnê do elogiado (e ótimo!) álbum “Melodrama”, ela é uma das atrações do já tradicional Popload Festival, evento conhecido por trazer ao país artistas voltados ao público alternativo.

Leia Mais: A nova música da Lorde é perfeita para quem terminou um namoro

O line-up está babado, tem para todos os gostos! Ao lado dela, se apresentam, a lendária banda de rock Blondie, os meninos do MGMT, os veteranos do Death Cab For Cutie, At the Drive-In e Tim Bernardes (do O Terno) com Mallu Magalhães e Letrux.

O festival vai rolar no Memorial da América Latina e os ingressos já podem ser comprados pelo site oficial. Os preços são os seguintes:

* PISTA 1o LOTE: R$ 180 (meia-entrada) e R$ 360 (inteira) ESGOTADO

* PISTA PREMIUM: R$ 375 (meia-entrada) e R$ 750 (inteira)

* PISTA 2o LOTE: R$ 205 (meia-entrada) e R$ 410 (inteira)

* PISTA 3o LOTE: R$ 225 (meia-entrada) e R$ 450 (inteira)

Quem vai?