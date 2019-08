Mais de 30 séries foram canceladas pela Netflix em 2019; saiba quais são

Ah, Netflix, por que tão cruel? Faz a gente se apaixonar, e aí não tem dó de cancelar dezenas de séries a cada ano. Enquanto algumas ainda ganham um último suspiro – ou melhor, uma derradeira temporada antes do final, outras tantas nem ganham a chance de encerrar a trama com dignidade. E a gente aqui do outro lado da telinha, só pode lamentar.

Em 2019, até o momento, 31 séries foram canceladas. Preparamos uma lista com todas elas, e as informações sobre uma temporada de despedida ou não. Fique ligadinha:

Sim, a história dos adolescentes da Liberty High School vai chegar ao fim depois da quarta temporada. Mas calma: como a terceira temporada estreia em 23 de agosto, a série chegará ao fim em 2020, e vai mostrar o ano da formatura da turma de Clay, Bryce e companhia.

American Vandal

Uma sátira das séries de crime real, como “Making a Murderer” e “Jinx“, “American Vandal” entregou duas temporadas divertidíssimas. A primeira desvendava o mistério de quem teria desenhado dezenas de pênis nos carros dos professores de uma escola americana. A segunda tratava do caso de quem teria colocado laxante na limonada em outra escola. Vale assistir, mesmo cancelada, pois o arco da história se fecha a cada temporada.

Chambers

Com uma trama misteriosa e Uma Thurman no elenco, “Chambers” não passou da temporada de estreia e já foi cancelada

Dark

Apelidada de “Stranger Things alemã”, o mistério de “Dark” chega ao fim em 2020, depois da terceira temporada.

Designated Survivor

O suspense político estrelado por Kiefer Sutherland teve duas temporadas produzidas pela ABC, e a terceira exclusiva na Netflix. Aí… fim. A Netflix não vai produzir mais episódios.

Friends from College

A comédia com Fred Savage (“Anos Incríveis”) e Cobie Smulders (“How I Met Your Mother”), que contava a história de um grupo de amigos que se reúne 20 anos depois da faculdade, chega ao fim depois de 2 temporadas.

Fuller House

A Netflix investiu em um revival de “Full House”, produziu quatro temporadas, mas é hora de acabar. A série ainda terá uma quinta temporada, a estrear ainda em 2019.

The Good Cop

A comédia com Tony Danza e Josh Groban (sim, o cantor!) não passou no teste da primeira temporada e já foi cancelada.

Gypsy

A Netflix apostou boas fichas nessa produção com Naomi Watts no papel de uma psicóloga que se envolve com os pacientes. Mas o público não comprou a ideia, e a série acabou na primeira temporada.

House of Cards

A primeira grande produção própria da Netflix, House of Cards fala sobre os bastidores da política norte-americana. Originalmente produzida e estrelada por Kevin Spacey, House of Cards foi bastante afetada pelo escândalo sexual em que seu astro se envolveu. Mesmo com Spacey afastado da produção, a série ainda ganhou duas temporadas com Robin Wright no papel principal. A sexta temporada foi a última de House of Cards.

Lady Dynamite

A comédia escrachada de Maria Bamford foi cancelada depois da segunda temporada.

Lucifer

A série inspirada no personagem da DC e amada pelos fãs terá uma quinta temporada, para encerrar a trama, e então será cancelada.

Marvel – Demolidor

As séries da Marvel se despedem da Netflix – com a inauguração do streaming da Disney, chamado Disney+, possivelmente migrarão para lá. Na Netflix, a terceira temporada foi a última.

Marvel – Punho de Ferro

Mesmo caso de “Demolidor”, mas cancelada após a segunda temporada.

Marvel – Jessica Jones

Cancelada ao fim da terceira temporada.

Marvel – Luke Cage

Cancelada após a segunda temporada.

Marvel – O Justiceiro

Cancelada após a segunda temporada.

The OA

Essa causou revolta, pois é das séries que vai terminar sem um final digno. Os fãs da série ameaçam até cancelar suas assinaturas. Foram duas temporadas recheadas de mistério.

One Day at a Time

Esse caso é curioso. A Netflix anunciou o cancelamento da dramédia familiar depois da terceira temporada. Os fãs fizeram tanto barulho, que um canal chamado Pop resolveu adotar a produção e fazer mais temporadas. Viva!

Orange Is the New Black

Outra veterana, assim como House of Cards, Orange is the New Black já havia tido o final anunciado. A sétima temporada – e final – já está disponível. Vá dar adeus para as inmates.

The Rain

Essa série de ficção científica dinamarquesa será encerrada depois da terceira temporada. Vale assistir!

The Ranch

Difícil entender como essa comédia besteirol estrelada por Ashton Kutcher durou tanto! A quarta temporada será a última.

Santa Clarita Diet

A produção de humor obscuro e zumbis estrelada por Drew Barrymore acabou com a exibição da terceira temporada.

Desventuras em Série

As três temporadas já disponíveis na Netflix serão as únicas da série estrelada por Neil Patrick Harris.

Ela Quer Tudo

Criada por Spike Lee, essa série conta a história de Nola Darling, que corre atrás dos seus sonhos e curte a vida em Nova York com um toque de acidez. Foram duas temporadas e… adeus, Nola Darling!

Travelers

A ficção científica canadense, com Erik McComarck (o eterno Will de “Will and Grace”) chega ao fim após três temporadas.

Trinkets

A série estreou em 2019 e prometia, com a história de três amigas envolvidas em furtos. Mas Trinkets vai ter uma temporada final, em 2020, e acaba de vez.

Tuca & Bertie

A animação adulta, estrelada por Ali Wong e Tiffany Haddish, dublando as personagens-título, não vai ganhar uma segunda temporada.

Unbreakable Kimmy Schmidt

Ah, Kimmy… vamos sentir saudade dessa série amada que já chegou ao fim, depois de 4 temporadas.

Voltron:Legendary Defender

Foram OITO temporadas dessa série animada da Dreamworks, que chega ao fim para tristeza das crianças.