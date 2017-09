Nova playlist do Spotify adivinha os hits da sua adolescência

O Spotify lançou uma novidade incrível para quem curte nostalgia e adora relembrar as músicas que fizeram parte da sua história. Chamada “Sua Máquina do Tempo”, a ferramenta cria uma playlist com os hits que possivelmente fizeram parte da sua adolescência.

Para entrar na brincadeira, basta acessar a plataforma e inserir o seu login e senha. Então, com base na sua idade e no que você ouve, o serviço de streaming é capaz de ~adivinhar~ quais canções tocavam em seu aparelho de mp3 naquela época. Ao todo, a playlist conta com dezenas de canções que podem te deixar bem nostálgica! Demais, né?

De acordo com o Spotify, a “Sua Máquina do Tempo” estará disponível para os usuários de 60 países, incluindo o Brasil. Além disso, é preciso ter entre 16 e 85 anos para usar o serviço.

Por enquanto, só é possível acessar a playlist pelo site TimeCapsule.Spotify.com, mas ela também será disponibilizada na versão mobile do aplicativo, que funciona em Android e iOS.

Você já criou a sua playlist? O Spotify acertou ou não? Conta pra gente!