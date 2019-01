Margot Robbie é a escolhida para interpretar Barbie em filme live-action

Um novo live-action está prestes a começar sua produção e ele é sobre uma boneca que todos nós conhecemos: a Barbie! Segundo informações do jornalista da CNBC, Carl Quintanilla, a Mattel, empresa que produz o brinquedo, e a Warner Bros. se uniram e vão fazer o filme acontecer.

A grande novidade é que quem interpretará a boneca icônica é ninguém mais, ninguém menos que Margot Robbie. Após os boatos de que Anne Hathaway poderia assumir o papel, Margot foi confirmada como protagonista do filme juntamente com Michael McHugh.

Inicialmente, o filme começaria a ser realizado em 2017, com Amy Schumer cotada para viver a personagem. A produção logo foi adiada devido à desistência da atriz por conflitos em sua agenda – a atriz participava da divulgação do filme ‘Snatched‘ e ainda gravava cenas de um projeto futuro sem data de estreia chamado ‘She Came to Me‘, ao lado das estrelas Nicole Kidman e Steve Carell.

Agora Margot Robbie representará mais uma figura popular nos cinemas, assim como a antagonista Arlequina, do filme ‘Esquadrão Suicida‘, de 2016.

Com direção de Alethea James, ‘Barbie‘ deve chegar aos cinemas brasileiros em algum momento do ano que vem.

A data de 8 de maio de 2020 foi estipulada para o lançamento do filme nos Estados Unidos, segundo a páginado filme no IMDb.