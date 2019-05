Maroon 5 desembarca no Brasil em julho para show no Villa Mix Festival

Os garotos do Maroon 5 vêm ao Brasil pela sexta vez para uma apresentação única no Villa Mix Festival desse ano. O anúncio foi feito nas redes sociais do evento.

A banda estadunidense, liderada por Adam Levine, se apresenta no dia 6 de julho. Neste ano a 7ª edição do festival será realizada em dois dias repletos de atrações na capital paulistana.

Em um Story no Instagram, o grupo comemorou a vinda: “Brasil. Nos vemos em julho”. No início deste ano, o Maroon 5 fez o principal show de intervalo do Super Bowl, o maior evento esportivo da televisão americana.

Os ingressos começam a ser vendidos a partir da próxima quarta-feira (8), às 00h01, no site da Tickets for Fun. O Villa Mix Festival acontecerá no Autódromo de Interlagos.