Marvel anuncia livro sobre Shuri, a incrível personagem de ‘Pantera Negra’

Se você não superou Wakanda, de “Pantera Negra”, saiba que o universo está de volta e dessa vez no mundo literário. Nesta quinta-feira (5), a Marvel anunciou que um livro sobre Shuri, irmã de T’Challa (vulgo Pantera Negra), está sendo produzido e chega para o público em 2020.

Diferentemente das maioria das publicações do universo dos super-heróis, a história da jovem não será contada em formato de HQ. O livro será lançado no formato de texto clássico e marca o início da parceria entre a Marvel e a editora Scholastic, responsável pela publicação de sagas famosas como a de Harry Potter.

A revista Entertainment Weekly teve acesso exclusivo à capa oficial do livro. Além disso, eles também divulgaram algumas informações que deixaram a nossa curiosidade atiçada: será uma obra escrita por Nic Stone, autor de “Dear Martin”, e o gênero é romance. Sim, é isso mesmo que você leu.

Houve também a divulgação da sinopse oficial da trama: “Estrelando uma das personagens mais amadas e respeitadas da Marvel, ‘Shuri: A Black Panther Novel’ mostra Shuri correndo contra o tempo para resgatar a nação de Wakanda. Por séculos, o Chefe de Wakanda (O Pantera Negra) ganha seus poderes por meio dos sucos da Erva Coração, que só cresce em Wakanda. Assim como o Vibranium, a Erva Coração é essencial para a sobrevivência e prosperidade de Wakanda. Mas algo está errado, as plantas não estão crescendo mais e os suprimentos estão acabando. Resta a Shuri viajar para fora de Wakanda, a fim de descobrir o que está matando as ervas e como ela pode salvá-las”.

Veja a capa:

E quem perde tempo é relógio! Junto com a divulgação do livro sobre Shuri, já está previsto o segundo lançamento da parceria entre as marcas: será uma saga chamada “Avengers Assembly”, mas ainda não há detalhes sobre a produção.