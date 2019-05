Mas afinal: qual o significado de “shallow now” na música de Lady Gaga?

Paula Fernandes e Luan Santana gravaram uma versão em português de “Shallow“, o hit de Lady Gaga, gravado em dueto com Bradley Cooper para o filme “Nasce uma Estrela“. A balada que emocionou milhões de pessoas no filme, e depois no Oscar virou piada nas redes sociais. O refrão virou “juntos e shallow now”, o que não faz muito sentido.

Mas, afinal, o que significa esse “shallow now” que está na canção original e também na versão em português?

Bom, primeiro é bom entender do que se trata a música. Ela fala sobre a história de Ally e Jackson, personagens de Gaga e Cooper no filme. Enquanto Ally tem a oportunidade de trocar seu trabalho como garçonete por uma carreira artística, e dividir seu talento com o mundo, Jackson enfrenta o alcoolismo – quando está bem, quer mudar de vida. Mas quando está mal, tem medo de si mesmo.

Eles usam mergulhos e profundezas como metáforas. Quando estão nas profundezas, onde ninguém pode os alcançar ou os julgar, é onde eles estão seguros.

A palavra “shallow” significa “raso”. Quando mais nas profundezas, mais conectados e seguros eles se sentem. Quando, na música em inglês, eles falam “We’re far from the shallow now”, eles dizem que “agora estão longe do raso”, ou seja, nas profundezas, onde ninguém pode os machucar.

Já na versão em português, Paula Fernandes e Luan Santana dizem:

Diga o que te fez

Sentir saudade

Bote um ponto final

Cole de uma vez

Nossas metades

Juntos e shallow now

Ou seja: “agora juntos e raso“. De fato, isso não faz muito sentido. Nem vendo a letra completa, que foi divulgada por Hugo Gloss.

Diga, meu amor

Se anda um pouco triste como eu

Diga o que ficou

Da história que a gente viveu

Eu caí

E tudo agora lembra você

Me vi, sem a gente

E não dá mais porque sei que sou seu

Diga por que se foi

Quantas vezes se sentiu sozinho longe?

Me diga o que pensou?

Pra vir buscar agora o que vivemos antes?

Eu caí

E vi nascer uma força que nem sei de onde,

pra seguir

E suportar a falta desse amor

Diga o que te fez

Sentir saudade

Bote um ponto final

Cole de uma vez

Nossas metades

Juntos e shallow now

Diga o que te fez

Sentir saudade

Bote um ponto final

Cole de uma vez

Nossas metades

Juntos e shallow now

It’s the shallow

Juntos e shallow now