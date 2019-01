‘Me Chame Pelo Seu Nome 2’: Diretor revela detalhes da sequência do filme

Luca Guadagnino, o diretor de ‘Me Chame Pelo Seu Nome‘, concedeu uma entrevista ao produtor Bad Taste em que conta como planeja começar a história da sequência do filme.

A trama de ‘Me Chame Pelo Seu Nome’ se passa no interior da Itália nos anos 80, onde um professor universitário recebe um estudante americano, Oliver, durante o verão e ele acaba se envolvendo com seu filho, Elio.

Além de ser aclamada pela crítica, o filme recebeu três indicações ao Oscar 2018 e levou pra casa a estatueta de Melhor Roteiro Adaptado.

O diretor afirmou na entrevista que Paris será o palco da sequência e não Crema, cidade italiana onde o primeiro filme se passa. Ele também detalhou que Elio deve reencontrar Oliver na capital francesa, acontecimento que não havia sido incluído na adaptação anterior e que está presente no final original da obra.

Luca descreve o ato que inicia o filme em ‘Me Chame Pelo Seu Nome 2’, protagonizado pro Elio:

“[…] Começa com Elio chorando. Com essa luz brilhando nos seus olhos… e ficamos com a dúvida: ainda estamos vendo o momento em que o deixamos (na frente da lareira)? Não: ele está chorando porque está assistindo ao final de um dos melhores filmes dos anos 1980, ‘Once More’, do Paul Vecchiali. Absolutamente consistente com o personagem: Elio ama o diretor… que é melancólico como ele.”

Nova atriz no elenco

Meses atrás, havia uma especulação que a atriz Dakota Johnson faria o papel da esposa de Oliver, vivido por Armie Hammer. Os boatos circularam ainda mais quando o próprio diretor disse à revista The New Yorker que desejaria a presença de Dakota quando fosse realizar o segundo filme.

‘Me Chame Pelo Seu Nome 2‘ pode estrear ainda este ano nos cinemas e tanto Armie quanto Timothée Chalamet devem voltar como protagonistas do filme.