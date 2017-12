As dez melhores músicas de 2017 eleitas pela revista TIME

Anualmente, a revista TIME divulga seu ranking com as melhores músicas e, em 2017, um verdadeiro hino foi escolhido para ocupar o primeiro lugar. Neste ano, “New Rules”, de Dua Lipa, aparece no topo da lista, seguida pelos hits “New York”, “Despacito” e “Chanel”.

“Essas foram as músicas que ficaram presas em sua cabeça por vários dias, as que você acordou cantando e salvou no Spotify. Podem ser aquelas que chegaram no topo das paradas, ou aquelas que retratam piadas e conversas até tarde da noite. Não importa o real motivo, eles refletem nosso momento cultural”, pontuou a publicação.

A TIME ainda explicou como chegou à canção número um da lista. “É uma música sobre como não se comportar depois de uma separação, claro, mas também é um hino sobre autocuidado, em um momento em que muitos de nós se sentem desanimados”, revela sobre “New Rules”. “Como uma fantasia escapista de poder das meninas, é um triunfo, mas, como um grito de guerra para o status quo, é ainda melhor”, finaliza.

A faixa faz parte do álbum de estreia de Dua Lipa, lançado neste ano. Até o momento, ela conta com mais de 754 milhões de visualizações no canal oficial do YouTube da artista e cerca de 470 milhões de reproduções no Spotify.

Confira o ranking completo das melhores músicas de 2017:

10. “Legends”, Kelsea Ballerine

9. “Story of O.J.”, Jay-Z

8. “Bad Liar”, Selena Gomez

7. “Kodak Yellow”, Cardi B

6. “Feel It Still”, Portugal. The Man

5. “Biscuit Town”, King Krule

4. “Chanel”, Frank Ocean

3. “Despacito”, Luis Fonsi & Daddy Yankee

2. “New York”, St. Vincent

1. “New Rules”, Dua Lipa