As 10 melhores séries de 2017 (até o momento) para você assistir

Ainda estamos no último trimestre de 2017, mas não é cedo para dizer que esse ano foi INCRÍVEL no quesito séries.

Com grandes estreias, lançamentos de novas temporadas e títulos adorados transmitidos ao longo do ano, vimos produções que conquistaram o público. Entre elas, algumas que destacaram o valor da diversidade e do protagonismo feminino nas telinhas. E esse tipo de abordagem não fez sucesso apenas com os espectadores, mas também resultou em estimados prêmios para tais shows.

Confira algumas das melhores séries de 2017… até agora!

1. 13 Reasons Why

A história da vida – e da morte – de Hannah Baker (Katherine Langford) deu o que falar! “13 Reasons Why“ aborda temas complexos como o suicídio e até mesmo Selena Gomez, uma das produtoras da série, chegou a comentar publicamente a repercussão do assunto. A segunda temporada da trama já começou a ser gravada e contará com novos personagens, você viu?

2. Anne With an E

Apesar de ter sido lançada sem fazer barulho, a série é impecável, uma verdadeira pérola escondida no catálogo da Netflix! Sem grandes efeitos especiais, “Anne With an E” traz lições que são sempre necessárias ao amadurecimento de qualquer pessoa. Com a segunda temporada já confirmada, os próximos episódios devem estrear em 2018 no serviço de streaming.

3. Big Little Lies

Os seis capítulos da minissérie da HBO foram suficientes para deixar a gente querendo muito, muito mais! Em um primeiro momento, você até pode achar que “Big Little Lies“ vai contar a história de cinco mulheres ricas e fúteis – e só. Mas a produção vai muito além ao explorar com profundidade as personagens e abordar temas importantes, como violência doméstica, estupro e bullying. Felizmente, a série caminha para uma possível segunda temporada.

4. Dear White People

“Dear White People” chegou a receber ameaças de boicote antes mesmo de sua estreia. Muitas pessoas pensaram a série poderia ~detonar pessoas brancas~, mas é claro que isso não acontece. Em vez disso, “Cara Gente Branca” coloca os negros em foco, como poucas vezes aconteceu. Por isso, ela pode ser considerada uma série como poucas e chegou a receber a avaliação máxima de um dos sites mais respeitados no assunto, o Rotten Tomatoes! E tem mais: em 2018, a nova temporada chegará à Netflix.

5. Feud: Bette and Joan

Em oito episódios, “Feud: Bette and Joan” narra o lendário conflito que rolou entre Bette Davis e Joan Crawford. Contando com o contexto machista de Hollywood, a rivalidade entre elas atingiu o ápice nos bastidores de “O que Terá Acontecido a Baby Jane?”, em 1962.

6. Game of Thrones

A sétima temporada de “Game of Thrones” foi demais! Teve casamento, nascimento, romance, assassinato… e até a participação de Ed Sheeran! A oitava e última fase da trama deve começar a ser filmada em outubro, mas ainda não há previsão para a sua estreia. Por enquanto, o que se sabe é que a season finale contará com apenas seis episódios. Haja coração!

7. The Crown

Para quem gosta de histórias baseadas em fatos reais, “The Crown” é um prato cheio! A série retrata o início do reinado da Rainha Elizabeth II e narra os dramas da personagem, na política e em sua vida pessoal. Apesar de ter sido lançada no fim de 2016, a série foi muito vista e comentada durante esse ano. A segunda temporada chegará à Netflix em 8 de dezembro. Você já assistiu ao trailer?

8. The Handmaid’s Tale

O livro “O Conto da Aia“, escrito por Margaret Atwood em 1985, virou série e tem sido um dos maiores sucessos do ano. Indicada em várias categorias do Emmy Awards, a mais importante premiação da TV norte-americana, a produção ganhou um dos mais estimados títulos da noite, o de Melhor Série Dramática. Você já imaginou uma realidade em que as mulheres vivem suas vidas normalmente e, de uma hora para a outra, têm seus direitos revogados? É o que acontece em “The Handmaid’s Tale“, que finalmente será exibida no Brasil.

9. This Is Us

Com elenco estrelado, “This Is Us” traz assuntos rotineiros, mas que precisam ser discutidos com seriedade, como a gordofobia. A produção relata, em tom de crônica, como é a vida de um grupo de pessoas que nasceram no mesmo dia.

10. Young Sheldon

“Young Sheldon” brilhou tanto na estreia que a CBS encomendou uma temporada completa da série! Como os episódios do pequeno Sheldon Cooper estão começando a ser exibidos agora, a produção é uma promessa entre as séries que ainda devem se destacar até o fim do ano. No Brasil, a pré-estreia vai acontecer no dia 8 de outubro, na Warner Channel.