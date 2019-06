Melissa McCarthy será a vilã Úrsula no live-action de ‘A Pequena Sereia’

Uma bela notícia para os fãs de ‘A Pequena Sereia‘! Segundo a Variety, Melissa McCarthy foi a escolhida para o papel de Úrsula, a vilã do filme e um dos maiores ícones da Disney, no novo live-action.

A confirmação da atriz no longa marca o início dos desdobramentos da produção deste filme que dará muito o que falar. Além de Melissa, outros dois nomes estão cogitados, mas dessa vez quem deu a pista foi Kris Tapley, ex-jornalista da Variety.

Em uma publicação feita em sua conta no Twitter, Kris aponta Awkwafina e Jacob Tremblay como possíveis envolvidos no projeto da Disney também. Ela seria a gaivota Sabidão, e ele, o peixe Minguado.

With the McCarthy news in, I’ve also heard Jacob Tremblay for Flounder and Awkwafina for Scuttle. #TheLittleMermaid — Kris Tapley (@kristapley) 29 de junho de 2019

Quem vai dirigir a versão repaginada de ‘A Pequena Sereia’ é Rob Marshall, responsável também por ‘O Retorno de Mary Poppins‘. O cineasta está acostumado com musicais e, então, já pensou em como trabalhar as canções no filme – inclusive adicionar inéditas – de uma forma inovadora. Ele contou ao Comic Book as novidades.

“Há coisas que aprendi sobre como trabalhar para integrar músicas à história e como elas devem ser orgânicas. Não podem ser simplesmente jogadas, o público deve sentir que tem que existir alguma músicas ali. Estamos trabalhando nisso. Ariel tem uma música no filme original – estamos trabalhando para colocar mais material”, explicou.

‘A Pequena Sereia’ ainda segue sem uma data de estreia prevista. Ficamos no aguardo!