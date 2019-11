‘Menina Solta’ é a música gostosinha que TODO MUNDO vai ouvir nesse verão

Sertanejo e funk são os ritmos que dominam a música brasileira há um bom tempo, e todo mundo sabe disso. Mesmo assim, volta e meia surge algum hit improvável de verão, numa pegada típica de “trilha sonora do fim de tarde em frente ao mar”. Goste você ou não, “O Sol”, de Vitor Kley, de é uma prova recente desse fenômeno.

Num mood parecido, a gente adianta: “Menina Solta” vai ser a “O Sol” do próximo verão.

A carioca Giulia Be, de 20 anos, é a voz por traz da canção que todo mundo – inclusive você – vai cantar muito em breve. Já é sucesso entre os adolescentes e as buscas no Google por “Menina Solta” não param de crescer. Lançado no final de agosto, o clipe tem quase 12 milhões de views no YouTube atualmente.

Em outubro, Giulia se apresentou no palco Sunset do Rock in Rio – e ela só cresce desde então. Duas semanas atrás, “Menina Solta” estreou no Top 50 do Spotify. Essa já é terceira canção lançada pela cantora e o primeiro sucesso de sua carreira.

Vai para a praia no feriadão de 15 de novembro? “Menina Solta” certamente estará em alguma JBL próxima de você e, muito em breve, vai ser aquela canção que a gente ouve em sete de dez corridas no Uber.

A boa notícia é que o hit é bem gostosinho de ouvir e tem uma letra empoderada, daquelas que a gente adora cantar bem alto com as amigas. Basicamente, a música fala de uma garota que não quer compromisso com um boy que se apaixonou por ela na praia. Muito sob medida para o verão, sim!

Sem mais delongas, vem ouvir “Menina Solta”, de Giulia Be: