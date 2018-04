‘Mentes Sombrias’ é o filme que todo fã de ‘Stranger Things’ vai amar

Não dá para negar que os produtores de “Stranger Things” dominam o tema crianças sobrenaturais. O novo filme de Dan Cohen e Shawn Levy é justamente sobre esse assunto favorito. Com “Mentes Sombrias” eles ganharam uma chance incrível de mostrar toda sua capacidade em um longa que tem tudo a ver com o seriado que os deu fama.

O filme se passa em uma época em que uma doença matou 98% das crianças do mundo, e os outros dois por cento desenvolveram poderes. Por causa disso, todas as crianças foram isoladas para serem testadas e avaliadas de acordo com o superpoder que possuem. Uma menina, chamada Ruby Daly (Amandla Stenberg), foge do campo de concentração e encontra outras crianças que estão resistindo aos testes forçados.

A história mostra a trajetória deles de fugir dos cientistas e de duvidar de todos, além de procurar uma resposta para o que aconteceu.

O trailer é cheio de emoção!

Não tem como não notar várias coisas muito parecidas com as duas temporadas da amada série da Netflix. E isso deixa todo mundo mais animado para ver como eles vão fazer o filme, se a personagem principal será tão maravilhosa quanto a Eleven ou se o grupo será tão unido quanto os meninos da Hawkins. O que você acha?

O filme estreia no Brasil em 2 de agosto, nos cinemas.