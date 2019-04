Mesmo com erros, ‘O Date Perfeito’ é uma boa pedida para o fim de semana

‘O Date Perfeito‘, novo filme da Netflix, estreou nesta sexta-feira (12) e é uma das grandes novidades do mês. O filme conta com Noah Centineo (de “Para Todos os Garotos Que Já Amei”), Camila Mendes (de “Riverdale”) e Laura Marano e é mais uma comédia romântica que entra no catálogo recheado da plataforma de streaming.

A trama retrata as peripécias de Brooks Rattigan, garoto que está no ensino médio e já se planeja para pagar a faculdade que tanto cobiça. Para arrecadar o dinheiro necessário, ele cria um aplicativo que permite contratar um par romântico que se encaixe em todo o tipo de situação. É possível escolher a personalidade, desejos e como o usuário quer que esse “namorado” se comporte em um encontro.

Noah é o novo galã queridinho da Netflix que já participou de alguns filmes teen e agora atua como protagonista pela primeira vez. Seu personagem faz tudo pelo objetivo de juntar dinheiro para a faculdade, mas também se mostra um tanto sensível por não saber quem ele realmente é.

Celia Lieberman, interpretada por Laura, é quem conduz grande parte das cenas e rouba a atenção várias vezes. Ela é uma das clientes de Brooks, que foi contratado pelos pais dela para levá-la ao baile da escola. Mas ela não se enquadra muito nos padrões de comportamento das outras meninas, geralmente com mais recursos financeiros e que moram em casas luxuosas.

O longa é um clássico premeditado desse tipo de gênero romântico. A gente sabe o que vai acontecer, mas os personagens têm carisma e não nos fazem desistir no meio da trama. O que realmente sustenta o filme são as atuações dos protagonistas e as situações que são costuradas durante as cenas.

Entretanto, em alguns momentos o roteiro não se esforça muito e acaba perdendo alguns ganchos que seriam interessantes se abordados lá pela segunda ou terceira parte da produção. Há diálogos que não fazem muito sentido em um contexto específico, pois não há tamanha profundidade nos personagens e, mesmo sendo bom o jogo de cena entre Laura e Noah, os coadjuvantes não conseguem prolongar muito tempo de tela.

Murph (Odiseas Georgiadis) e Shelby (Camila Mendes) passam por isso. Até mesmo Charlie (Matt Walsh), o pai de Brooks, dá pistas sobre o seu passado e a ausência da mãe de seu filho, mas ele não tem espaço o suficiente para crescer na história.

Se você viu o trailer, você já viu grande parte do filme. Os primeiros 30 minutos são disparados, até meio corridos demais e o filme só acerta o ritmo lá pela metade da trama, quando já estamos familiarizados com as duas figuras principais.

Em suma, mesmo que tenha alguns erros que não são novidade, o filme cumpre o seu papel. É uma comédia romântica que vai entreter o seu público-alvo com a mesma fórmula que a Netflix oferece em outros longas. Tem humor, tem romance, tem confusão e a resolução deles no fim das contas.

‘O Date Perfeito’ faz o requisito para quem procura filmes para descansar a mente, então é uma boa opção para você curtir no fim de semana.