Miley fez a gente chorar com esse tributo às vítimas de Las Vegas

Que coisa mais emocionante! Miley Cyrus acabou de lançar um álbum, o “Younger Now”, e esteve no programa de Jimmy Fallon, nesta segunda-feira (2), para promovê-lo. Porém, em vez de cantar as novas músicas, resolveu fazer um tributo aos mortos e feridos no massacre de Las Vegas.

No palco da atração, emocionada, ela cantou o clássico “The Climb”. Essa é a primeira vez em seis anos que ela faz uma performance televisionada da música.

No Twitter, ela também comentou a escolha da canção: “Essa letra ganhou um novo significado para mim agora… Mantenham a fé… Mandem amor para todos”.

E essa não foi a única apresentação da Miley, não. No início do programa, ao lado de Adam Sandler, ela também fez um belo cover de “No Freedom”, música da Dido que fala sobre não existir amor quando não há liberdade.

Estamos emocionadas!