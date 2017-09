Um line-up poderoso e uma grade de programações superdiversificada – tudo inteiramente gratuito. É essa a base do MIMO Festival, o maior festival de música instrumental do Brasil, que, avisamos desde já, vai muito além do que você espera do gênero. Só uma palinha: entre as atrações deste ano estão Baby do Brasil, Liniker e os Caramelows, Criolo, o coletivo francês Nouvelle Vague e muito mais. As cidades no roteiro são Tiradentes, Ouro Preto, Paraty, Rio de Janeiro e Olinda.

Apresentado pelo Bradesco, o MIMO é realizado em cidades históricas e busca promover a música, ancorando-se em pilares como cinema, patrimônio e educação. São shows, exibições de filmes, workshops, debates e outras variadas atividades. Incluindo um respeitado prêmio de música. O sucesso é tanto que, desde 2016, o Festival também é realizado na cidade portuguesa de Amarante.

#PartiuMinas

Em terras brasileiras, as primeiras atividades do MIMO 2017 acontecem em Minas Gerais: em 28 e 29 de setembro é a vez de Tiradentes; em 29 e 30, Ouro Preto. Nas duas cidades, o MIMO apresenta seus Circuitos, versões pocket do festival, que privilegiam os concertos.

Subirão aos palcos mineiros Ala.Ni, talentosa cantora inglesa que vem ao Brasil pela primeira vez divulgar seu disco You & I; Anne Paceo, francesa que foi escolhida como “artista de jazz do ano” em 2016; e o duo Zé Nogueira e Arthur Dutra – com a participação do convidado Bruno Aguilar –, apresentando desde trabalhos autorais, a Villa-Lobos e jazz contemporâneo. A esses bem reconhecidos artistas, também se juntam três dos trabalhos mais votados no Prêmio MIMO Instrumental.

A premiação

Desde 2004, o MIMO investe na produção da música instrumental, incentivando jovens artistas brasileiros e a inovação no campo. A principal plataforma para isso é o Prêmio MIMO Instrumental, em que artistas são selecionados para se apresentarem na programação do festival, dividindo o palco com destaques nacionais. Os finalistas são escolhidos por júri técnico e popular após realizarem as inscrições gratuitas – neste ano, elas aconteceram entre junho e julho.

Em 2017, 10 trabalhos de música instrumental clássica e popular serão contemplados. Quatro deles sairão da sua escolha: escute e vote agora no site do MIMO.

Fusão de povos

De 06 a 08 de outubro, o Festival chega às terras cariocas ocupando as ruas de Paraty. Na programação estão workshops, exibições de filmes e até um encontro com a cantora Liniker, que vai falar sobre a história de sua banda e sobre o seu processo de criação musical.

A abertura do Festival na cidade fica por conta da dupla Andrea Ernest Dias e Elodie Bouny, fusão instrumental da flautista carioca com a violinista francesa. Também vão passar pelos palcos As Bahias e a Cozinha Mineira – banda que surgiu na USP e que recentemente lançou seu segundo cd Bixa; e, claro, Liniker e os Caramelows. Achou pouco? Ainda tem Baby do Brasil, Iza, Joana Queiroz, a portuguesa Teresa Salgueiro, a inglesa Ala.Ni e a malesa Oumou Sangaré. Um timaço girl power.

Em novembro, o MIMO parte para Olinda e Rio de Janeiro, com apresentações do rapper Criolo, do coletivo colombiano Ondatrópica, dos sérvios Emir Kusturica and the No Smoking Orchestra, do violinista francês Didier Lockwood, do bluesman malês Vieux Farka Touré e da banda francesa Nouvelle Vague.

Não perca nenhuma das novidades: confira a programação completa!

MIMO FESTIVAL

Tiradentes: 28 e 29 de setembro

Ouro Preto: 29 e 30 de setembro

Paraty: 6 a 8 de outubro

Rio de Janeiro: 10 a 12 de novembro

Olinda: 17 a 19 de novembro