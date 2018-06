Mindy Kaling e Sarah Paulson falam sobre “Oito Mulheres e um Segredo”

“Oito Mulheres e um Segredo” é a principal estreia nos cinemas na semana. Não é para menos: as expectativas eram altíssimas para esse filme com elenco estrelado. Sandra Bullock, Cate Blanchett, Rihanna, Anne Hathaway, Helena Bonham-Carter, Awkwafina, Mindy Kaling e Sarah Paulson são as oito mulheres do título, que unem forças para cometer um crime ousado: roubar um colar Cartier de 150 milhões de dólares.

Em entrevista exclusiva, Mindy Kaling, que interpreta a joalheira Amita, e Sarah Paulson, que dá vida à dona-de-casa Tammy, falam sobre a experiência de fazer um filme tão aguardado e sobre os laços de amizade que as uniram depois do trabalho.

MINDY KALING

Por que você quis fazer parte de “Oito Mulheres e um Segredo”?

MK: Este filme é tão legal. O (diretor/co-roteirista) Gary Ross é um dos melhores roteiristas e diretores da atualidade, e foi divertido fazer parte dessa incrível franquia que Steven Soderbergh relançou em 2001. Eu estava ansiosa para embarcar nesse projeto.

Gary aceitou bem sua colaboração na criação da personagem?

MK: As personagens, incluindo Amita, estavam já completamente formadas. Ela tem uma história do passado no filme que eu achei muito engraçada e autêntica. Gary estava aberto para que eu escrevesse alternativas aos diálogos, embora raramente fosse necessário porque o roteiro era tão bom.

O diretor e co-roteirista Gary Ross passa instruções para o elenco na icônica cena do metrô. O diretor e co-roteirista Gary Ross passa instruções para o elenco na icônica cena do metrô.

Que tipo de atmosfera Gary criou no set?

MK: Ele e Sandra Bullock criaram uma atmosfera incrivelmente calorosa e social, ao mesmo tempo que bem focada. Essa combinação é incomum.

Eu também fiquei impressionada porque muitas das minhas colegas de elenco são mães, então foi ótimo estar em um set em que trazer seu filho para o trabalho era aceito e bem-vindo.

Qual é o pano de fundo do seu personagem, Amita? Que habilidade única ela traz para os 8?

MK: Amita é uma joalheira que trabalha para a mãe e o pai. Ela e o pai conhecem a família Ocean porque tiveram alguns contatos obscuros com eles. Amita é muito boa em montar e criar peças de joias – e fazer joias falsificadas. Isso é o que ela traz para o assalto.

Você fez alguma preparação especial para desenvolver a habilidade de Amita com joias?

MK: Quando eu fui escalada para “Oito Mulheres e um Segredo”, eu não achava que haveria muita preparação, mas acabei fazendo mais do que em qualquer filme em que trabalhei. Eu tive que me tornar bastante fluente em hindi, porque eu precisaria falar em algumas cenas, e isso não foi fácil, porque eu não falo nenhuma língua indiana. Eu cresci falando apenas inglês, porque meus pais falavam duas línguas indianas diferentes, então a única língua que todos nós tínhamos em comum era o inglês. Eu também acompanhei o trabalho de um joalheiro, para aprender como segurar todos os instrumentos que ele usa.

“Oito Mulheres e um Segredo” reúne um incrível conjunto de atrizes e atores. Você já havia trabalhado com algum deles antes?

MK: Eu não conhecia nenhum deles antes de começar o filme. Mas eu admiro como Sandy [Bullock] não é apenas a líder no filme, mas também do elenco. Ela é tão calorosa e convidativa que me senti como se fosse da família. Sandy é tão cool nesse filme, ao mesmo tempo em que interpreta uma personagem vulnerável. Foi incrível ver o lado glamouroso dela – a Sandra Bullock com quem você quer ir para uma balada.

Eu também fiquei muito próxima de Helena Bonham-Carter, que é absurdamente engraçada e uma atriz incrível. Nós temos energias tão diferentes. Ela interpreta uma estilista muito tensa, muito estressada e muito barroca chamada Rose. Em uma cena, nossos personagens precisam ir a Cartier, onde Amita finge ser a assistente de Rose. Nós temos uma dinâmica divertida.

Helena Bonham-Carter e Mindy Kaling em “Oito Mulheres e um Segredo” Helena Bonham-Carter e Mindy Kaling em “Oito Mulheres e um Segredo”

Como foi fazer parte da recriação épica do MET Gala no filme?

MK: Fazer um assalto no MET foi tão emocionante porque é um evento de moda tão glamouroso. E a maioria das pessoas não sabe como é o MET Gala por dentro, então terão uma experiência única no filme.

Foi surreal estar lá vestindo alta costura e cercado por todos esses astros da moda?

MK: Eu amo todo mundo no mundo da moda, mas fiquei ainda mais feliz de estar lá com os outros atores. Isso foi realmente o mais divertido para mim.

Você entrou em partes escondidas do MET enquanto estava filmando? Você viu algo que não tinha visto antes como visitante do museu?

MK: Nós fizemos isso tudo, mas o mais memorável aconteceu sem as câmeras, depois que terminamos a filmagem. Gary Ross e eu estávamos sentados de frente um para o outro no MET Gala de verdade. Nós de alguma forma acabamos explorando diferentes salas, incluindo a sala impressionista, o que foi tão glamuroso. Estou feliz que eles não nos expulsaram (risos)!

Como o relacionamento entre essas mulheres evolui quando elas embarcam nessa jornada juntos para planejar e executar o assalto?

MK: Cada uma das personagens tem uma razão diferente e convincente para se juntar à equipe. Alguns deles são mais cômicos e outros são mais sérios, e por serem todas tão diferentes, você se pergunta se elas vão se dar bem. Mas fica claro que Debbie Ocean as reuniu por um motivo específico. Apesar de suas diferenças, elas são unidas por esse propósito – e elas se dão muito bem.

–

O que há com filmes de assalto que nos atraem tanto e nos fazem torcer pelas pessoas por trás disso?

MK: Há um aspecto de satisfação de desejos que todos nós secretamente temos – a ideia de roubar os ricos exorbitantes. Em “Oito Mulheres e um Segredo”, roubamos um colar da Cartier, que foi mantido em um cofre por décadas. Não seria melhor se várias pessoas pudessem ver o colar e se isso tornasse suas existências mais ricas?

O que você espera que o público experimente quando for ver “Oito Mulheres e um Segredo” no cinema?

MK: Espero que estejam entusiasmados com um filme que é muito divertido. Não há super-heróis ou explosões. São oito mulheres usando seus cérebros para realizar um grande assalto. Eu acho que as mulheres realmente vão adorar, e os homens também vão se divertir muito com isso.

SARAH PAULSON

O que atraiu você para “Oito Mulheres e um Segredo”?

SP: Um dia, o Danny Strong (roteirista / ator), que escreveu “Virada no Jogo” e era amigo do (diretor/co-roteirista) Gary Ross, me mandou uma mensagem, perguntando se ele poderia dar a Gary meu número de telefone. Gary me ligou após cerca de dois minutos, e depois de alguns dias, ele enviou o roteiro de “Oito Mulheres e um Segredo” para mim. Gary então perguntou se eu queria fazer parte disso – como se eu pudesse dizer não! (Risos)

Você estava familiarizada com os três filmes anteriores, dirigidos por Steven Soderbergh?

SP: Sim, eu tinha visto todos eles – e também tinha visto o original “Onze Homens e um Segredo” de 1960, estrelado por Frank Sinatra. Eu achei todos eles infinitamente divertidos e incrivelmente engraçados. Parecia que os atores estavam todos se divertindo, e então nós, como público, estávamos curtindo também. Eu pensei que, se “Oito Mulheres e um Segredo” tivesse esse tipo de mágica, estaríamos bem.

O diretor Gary Ross com parte do elenco de “Oito Mulheres e um Segredo”. Ao lado dele, Sarah Paulson O diretor Gary Ross com parte do elenco de “Oito Mulheres e um Segredo”. Ao lado dele, Sarah Paulson

Você trabalhou com Gary Ross e co-roteirista Olivia Milch para criar a Tammy, ou já estava tudo planejado para você?

SP: O que Gary e Olivia fizeram com Tammy foi muito interessante. Tammy tem filhos e outras responsabilidades. Ela já participou desse jogo do crime e optou por se afastar e criar uma família. Mas quando Sandy Bullock como Debbie Ocean se aproxima e pergunta se ela gostaria de voltar, a adrenalina é emocionante demais para deixar passar.

Que conjunto de habilidades Tammy traz para a equipe?

SP: Ela é a receptora – uma intermediária para bens roubados. Tammy está administrando um pequeno negócio paralelo na garagem, e sua família não sabe. É a maneira dela de manter um pé em um mundo que ela achou incrivelmente emocionante, excitante e perigoso. E quando Debbie sussurra em seu ouvido a quantia de dinheiro que ela ganharia depois do assalto, é uma oferta boa demais para recusar.

Você se preparou de alguma forma para entrar nesse mundo?

SP: Eu li alguns livros sobre ser uma receptora. Mas esse não é o tipo de thriller psicológico profundo e sombrio em que eu teria que me aprofundar nas entranhas da receptação e no mundo do crime de colarinho branco. Eu preferi curtir com minhas colegas de elenco e deixei o roteiro ditar como isso deveria acontecer.

Você conhecia alguma de suas colegas de elenco antes de começar a trabalhar no filme?

SP: Eu fiz o filme “Carol” com Cate Blanchett, e conhecia Anne [Hathaway] socialmente; nós duas crescemos em Nova York e nos vemos socialmente e em testes de elenco. Eu não conhecia as outras, mas fiz sete novas amigas, o que foi muito emocionante.

