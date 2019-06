‘Mistério no Mediterrâneo’ se torna o filme com a maior estreia da Netflix

Mais um recorde para o currículo da Netflix! ‘Mistério no Mediterrâneo‘, filme com Adam Sandler e Jennifer Aniston, é o novo detentor do recorde de visualizações entre os filmes da plataforma de streaming. O longa estreou no dia na última sexta-feira (14).

🚨 PLANTÃO ADAM SANDLER E JENNIFER ANISTON 🚨 30.869.863 contas no mundo todo assistiram a Mistério no Mediterrâneo nos três primeiros dias no ar – essa é a maior estreia entre os filmes da Netflix. É hit que fala? pic.twitter.com/WT71cwbl6H — Netflix Brasil (@NetflixBrasil) June 18, 2019

A Netflix compartilhou no Twitter que mais de 30 milhões de pessoas assistiram à comédia. O filme conta a história de um casal que viaja para a Europa e participa de um jantar especial no iate de um bilionário. Porém, o anfitrião é assassinado e a culpa cai sobre os dois novos convidados.

Recentemente, a série ‘Olhos que Condenam‘ também bateu recorde de acessos na sua estreia.