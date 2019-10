‘Modern Love’ é a série de TV que vai fazer você acreditar no amor de novo

O mundo anda tão complicado que às vezes fica fácil duvidar do amor, não é? O noticiário e a realidade não colaboram, então nossa sugestão essa semana é que você assista a uma nova série da Amazon Prime Video que, sim, vai fazer você acreditar que o amor existe. Ou, quem sabe, voltar a acreditar. “Modern Love“, ou “Amor Moderno“, em português, é uma série em oito episódios que conta oito histórias distintas. O que elas tem em comum, você pode imaginar, são as tramas de amor.

Cada uma das oito histórias já havia sido contada antes na coluna “Modern Love”, do jornal The New York Times. Publicada desde 2004, a cada semana um texto relata uma história de amor, seja de pessoas famosas ou conhecidas, sempre escrito em primeira pessoa. A seção do jornal faz tanto sucesso que já se desdobrou em podcast – em que atores e atrizes leem os textos da coluna -, livro, newsletter e, agora, série de TV.

O elenco estrelado tem nomes como Anne Hathaway, Dev Patel, Tina Fey, Andy García, Andrew Scott e Ed Sheeran (sim, o cantor!). E o pano de fundo de todos os episódios é a cidade de Nova York, dando um charme todo especial a cada uma das histórias.

Não imagine que cada episódio será uma historinha água-com-açúcar, não. A série mostra o amor se manifestando de diferentes formas: na linda amizade entre uma mulher e o porteiro do prédio onde ela mora, no casal de meia-idade em crise, nos jovens que, mal se conheceram, tiveram de contar um com o outro no hospital, no amor-próprio de uma mulher bipolar aprendendo a conviver com o transtorno de personalidade.

–

É daquelas séries que faz rir e emociona. Cada história fala ao coração de uma forma diferente, e é difícil não se identificar com algum dos personagens, ou lembrar de algum amor mal resolvido do passado – ou celebrar o amor que vivemos agora.

Os oito episódios da série estão disponíveis no Amazon Prime Video, serviço de streaming da Amazon que custa R$ 9,90 por mês – mas o primeiro mês de teste é grátis.

*Esta reportagem inclui links para assinatura do Amazon Prime, para facilitar sua vida. Se você fizer a assinatura por esse link, podemos receber uma comissão.