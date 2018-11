Monopoly terá edição especial inspirada em ‘Game of Thrones’

Para os fãs de “Game of Thrones”, 2019 será um ano de grandes emoções. Se, por um lado, há a triste notícia de que a série terá sua oitava e última temporada exibida a partir de abril, por outro, há a novidade de que a obra ganhará um jogo de Monopoly – que a gente também conhece por Banco Imobiliário – dedicado a ela.

O novo brinquedo é uma parceria entre a marca Hasbro e a HBO. Os fãs dos livros e da série poderão entrar no clima invernoso da trama com as sete casas nobres representadas no tabuleiro.

O objetivo do jogo é defender o trono de ferro e, para isso, os participantes devem vender, comprar ou trocar acomodações importantes para construir e fortalecer seus castelos, além de poder cobrar impostos mais altos dos outros concorrentes de acordo com o número maior de aquisições.

Com a preocupação de deixar tudo parecido com o mundo construído por George R.R. Martin, os locais serão comprados com as moedas Gold Dragon e Silver Stag. Já para conseguir um empréstimo, ao invés do dinheiro ser controlado por um banqueiro, ele será comandado pelo “Mestre da moeda”, um personagem na série conhecido como um membro oficial do governo dos sete reinos.

Caso sua escolha de pagamento seja em cartão, ao passá-lo na máquina do jogo, talvez você se surpreenda e fique até emocionada. Pela primeira vez, o Monopoly terá interatividade musical.

Isso significa que a famosa canção de abertura de “Game of Thrones” tocará em cada compra feita durante a partida. É ou não é para ficar emotiva?