10 motivos para ver ‘Big Little Lies’, série vencedora do Emmy

“Big Little Lies“, minissérie da HBO, foi uma das grandes ganhadoras do Emmy 2017. Não é para menos: com elenco estreladíssimo e uma excelente trama, a série conquista os telespectadores logo de cara. E é uma das raras tramas da atualidade que termina deixando aquele gostinho de “quero mais”. Com apenas 6 episódios, “Big Little Lies” envolve demais quem assiste! Se você precisa de mais motivos para querer assistir à essa série hoje mesmo, a gente listou 10:

1. 8 Emmys

Se você é uma pessoa que gosta de premiações e de assistir aos filmes e séries que são reconhecidos pela crítica, pois bem. “Big Little Lies” ganhou nada mais, nada menos do que 8 troféus no Emmy 2017, maior premiação da TV norte-americana – Melhor atriz em uma minissérie ou filme (Nicole Kidman); Melhor ator em uma minissérie ou filme (Alexander Skarsgard); Melhor atriz coadjuvante em uma minissérie ou filme (Laura Dern); Melhor direção em uma minissérie ou filme (Jean-Marc Vallée); Melhor elenco em uma minissérie ou filme; Melhor minissérie; Melhor figurino contemporâneo; Melhor supervisão musical.

Isso fez dela a maior vencedora da noite, ao lado de “The Handmaid’s Tale”, outra série que vale muito a pena assistir.

2. Mistério e suspense

“Big Little Lies”, em português “Pequenas Grandes Mentiras“, é baseado no livro de mesmo nome, da escritora Liane Moriarty. Se você está esperando por um suspense daqueles “quem matou fulano de tal?”, prepare-se para se surpreender. Em “Big Little Lies” a gente não sabe nem quem matou, muito menos quem morreu! E ainda assim a história te segura, às vezes sem ar, até o último capítulo!

3. Uma história de mulheres e assuntos muito sérios

Big Little Lies é focada na história de cinco mulheres muito interessantes: Madeline (Reese Witherspoon), Celeste (Nicole Kidman), Jane (Shailene Woodley), Bonnie (Zoë Kravitz) e Renata (Laura Dern). Em um primeiro momento você pode até achar que elas são ricaças fúteis. Mas nada disso: são mulheres com histórias diversas e com muito mais camadas do que você pode imaginar à primeira vista. A série fala sobre violência doméstica, estupro, bullying e muito mais. Nada de tramas rasas e bobas.

4. Sororidade

Essa palavrinha que faz muita gente revirar os olhos é fundamental para nós, mulheres. Então nada de fazer cara feia! Essa série mostra em diversos momentos a importância da união e da amizade verdadeira entre as mulheres. Você vai aprender muito com elas, tenha certeza!

… e Reese Witherspoon, Laura Dern, Shailene Woodley, Zoë Kravitz… todas as atrizes dão um verdadeiro show em “Big Little Lies”. Você acredita na verdade das personagens e torce e detesta cada uma delas com sinceridade! No fim da série fica até difícil decidir de quem a gente gosta mais.

6. Alexander Skarsgard

Você acha que é impossível odiar alguém com esse rostinho e corpinho?

Pois pense de novo, porque Alexander Skarsgard vai te dar muitos motivos para esquecer que ele é tão lindo e sentir um misto de medo e ódio dele. Em uma excelente atuação, o ator, que faturou um dos Emmys, mostra que é muito mais do que um rostinho bonito. Mesmo.

7. As crianças

Não dá para não morrer de fofura com o elenco infantil de “Big Little Lies”!

Parte importante da trama, as crianças Ziggy (Iain Armitage), Chloe (Darby Camp), Skye (Chloe Coleman), Josh (Cameron Crovetti), Max (Nicholas Crovetti) e Amabella (Ivy George) unem e separam as mães, garantem os momentos mais engraçados da série (e alguns tensos também) e mostram que são grandes talentos, embora ainda bem pequenininhos. Quem não queria uma filha como a Chloe?

8. A trilha sonora

Desde a abertura, com “Cold Little Heart”, de Michael Kiwanuka, passando por muitas músicas de Elvis Presley e o melhor iPod do mundo, da pequena Chloe Mackenzie. Você vai cantar junto, se emocionar e querer ouvir a trilha sonora de “Big Little Lies” sem parar.

9. Os cenários

“Big Little Lies” se passa em Monterey, uma cidade muito, muito linda no norte da Califórnia, nos Estados Unidos. Como a cidade fica à beira-mar, a série abusa de takes de tirar o fôlego. E as casas das protagonistas são daquelas de sonho. Dá vontade de comprar a passagem e ir para lá hoje mesmo!

10. São apenas 6 capítulos

Sim! Nada de 8 temporadas de 24 episódios cada. “Big Little Lies” é uma minissérie, ou seja, depois de 6 capítulos a história se encerra. É verdade que existem negociações para uma próxima temporada, mas você termina essa primeira – talvez única – satisfeita com o final, sem aquele nervoso de ter de esperar até o ano que vem para saber o que vai acontecer. E isso é uma delícia.

Que tal fazer uma maratona de “Big Little Lies” no próximo fim de semana? A série está disponível para assinantes HBO nos serviços on demand do canal.