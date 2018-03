Música de MC Carol para Marielle é fortíssima e muito necessária

MC Carol é uma das mulheres brasileiras mais inspiradoras da música atual. Composições como “Delação Premiada” e “100% Feminista” estão entre seus trabalhos mais relevantes e são verdadeiros hinos de protesto.

Ela não tem receio de falar o que pensa e isso ficou ainda mais evidente nos últimos dias. Sem medo de tomar um lado, sem medo de ser rechaçada e desagradar o público, ela vem brilhando cada vez que fala sobre Marielle Franco e o genocídio nas favelas.

Além de fazer vários posts nas redes sociais, Carol também lançou um rap em homenagem a Marielle, numa parceria com a dupla Heavy Baile. A letra da música já é, por si só, um soco no estômago e ganha uma dimensão ainda maior através do clipe.

No início do vídeo vemos uma avó chorando a morte do neto assassinado. “É 12 que ele tem só, poxa. Por que tirou a vida dele jogando bola?”. As imagens que se seguem são um tributo a pessoas negras mortas e perseguidas – como Claudia Silva Ferreira, Rafael Braga e Luana Barbosa dos Reis.

Tão incômoda quanto necessária, a música “Marielle Franco” é certamente mais um dos grandes trabalhos de MC Carol. Ouça e assista: