Música inédita de Amy Winehouse antes da fama é emocionante

Amy Winehouse partiu cedo demais. A talentosa cantora, que morreu em 2011, aos 27 anos, deixou apenas dois álbuns de estúdio, que os fãs ouvem sem enjoar. Mas na segunda-feira (26) o músico e compositor Gil Cang revelou ao mundo uma canção “perdida” de Amy.

“My Own Way” foi gravada em 2001, quando a cantora tinha apenas 17 anos. Cang, que é dono do selo de reggae Tuff Scout, compôs a música que Amy gravou. A ideia era que “My Own Way” fizesse parte de um CD demo, ou seja, o trabalho que Amy entregaria nas gravadoras para tentar conseguir um contrato.

De acordo com a entrevista que Cang deu ao Camden New Journal, Amy gravou a música em apenas três tentativas, e o talento da cantora deixou todos no estúdio de queixo caído.

Cang publicou a música no YouTube, na expectativa de que todos os fãs da cantora pudessem escutar a canção livremente. Já ouviu?