Looks incríveis, makes bafônicas, blocos de rua, bailes fechados, desfile de escolas de samba nos sambódromos, trios elétricos, viagens com a galera… No Carnaval, tudo brilha e anima. E o que dá energia para a diversão, claro, é a música.

Os hits do Carnaval 2018 já começam a despontar e está na hora de ficar com eles na ponta da língua. Selecionamos 10 músicas que vão dominar a folia, para você já ir decorando as letras e, quem sabe, bolar umas coreografias com as amigas.

Vai Malandra – Anitta, Mc Zaac, Maejor ft. Tropkillaz & DJ Yuri Martins

Dispensa apresentações, mas caso você tenha ficado completamente por fora de dezembro para cá, saiba que é o grande hit de Anitta no momento.

Joga Bunda – Aretuza Lovi, Pabllo Vittar e Gloria Groove

Beeem difícil ouvir e não querer sair dançando. Em resumo: “prepara, roda, trava e joga”. E o clipe tem boas inspirações para fantasias, viu?

Banzeiro – Daniela Mercury

Uma das rainhas do Carnaval, Daniela vai levantar o pessoal no trio elétrico e em todos os cantos do país com esta música, que é a cara do Carnaval tradicional brasileiro.

Que Tiro Foi Esse – Jojo Todynho

Como uma metralhadora de frases de efeito tiradas da internet, este é o hit do momento. Além de ouvir a música, conheça a origem do meme “que tiro”.

Paga de Solteiro Feliz – Simone & Simaria ft. Alok

O primeiro sucesso de Simone e Simaria em 2018 já está na boca da galera e será uma das músicas mais cantadas neste Carnaval. Se prepara para caprichar no “ele choooora”.

Vá Se Benzer – Preta Gil ft. Gal Costa

Que dupla! Preta e Gal fizeram um musicão que, com as devidas batidas extras de um trio elétrico ou de percussionistas de escola de samba, vai arrasar no Carnaval.

Sarrando – Rafa e Pipo Marques ft. Léo Santana

Altamente contagiante, o ritmo pega antes de a música chegar a 30 segundos. Se fizer o seu estilo, imite a dança da mulherada poderosa do clipe numa boa.

Uma homenagem às mulheres independentes, o hit de Claudinha Leitte conta com a participação incrível de Maiara e Maraisa e será muito brindado neste Carnaval!

Decreto Liberado – Wesley Safadão

A música já tem alguns meses (foi lançada em agosto do ano passado), mas pode saber que será um sucesso no Carnaval, principalmente entre as solteiras.

Hipnotizou – Harmonia do Samba feat. Léo Santana

Tradicionalíssimo no Carnaval, o Harmonia do Samba chamou Léo Santana para reforçar esta música gostosinha. Ótima para dar uma acalmada no meio da festa.