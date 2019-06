Nem tão juntos e shallow now: Luan Santana fugiu do DVD de Paula Fernandes

É, parece que Luan Santana e Paula Fernandes não estão mais “juntos e shallow now”. A cantora divulgou um vídeo e divulgou no Instagram contando que Luan desistiu de participar da gravação de seu DVD, no dia 12 de junho em Sete Lagoas, Minas Gerais.

Ela disse que cantar a música no show com Luan Santana seria “a realização de um sonho”, e que ficou chateada com a ausência de Luan depois da correria que foi aprovar a música com Lady Gaga e fazer a gravação com ele. A justificativa do cantor para não participar da gravação é uma viagem que ele estará fazendo.

No vídeo, Paula convoca seu “batalhão de fãs” para “fazerem o Bradley Cooper” na versão ao vivo, ou seja, cantar a parte que seria cantada por Luan Santana. “Vocês topam ser meu Bradley Cooper, cantar a primeira parte da música para a gente registrar o nosso dueto? Se vocês toparem acho que vai ser incrível a gente cantar junto. E shallow now”.

Emocionada, Paula disse que quer registrar a canção da maneira mais linda possível, e que nada melhor do que cantar com os fãs.

A gente tem certeza de que vai ficar demais, Paula!