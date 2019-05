Netflix anuncia data de estreia da 3ª temporada de ‘3%’

Atenção, viciadas em séries! Tem temporada nova de ‘3%‘ chegando! A Netflix anunciou nesta quinta-feira (9) a data de estreia da terceira temporada da produção nacional.

Marque aí no seu calendário: no dia 7 de junho, oito episódios inéditos de 45 minutos vão estar disponíveis no catálogo da plataforma de streaming.

A série criada por Pedro Aguilera e produzida pela Boutique Filmes em parceria com a Netflix volta com a questão dos rebeldes e do Maralto, em meio à criação de uma outra civilização, a chamada “A Concha”.

Para os novos episódios, retornam Bianca Comparato (Michelle), Rodolfo Valente (Rafael), Vaneza Oliveira (Joana) e Laila Garin (Marcela).

No cartaz divulgado pela Netflix vemos a cadeira de rodas de Fernando em meio ao deserto, com cara de abandonada, e a frase “a liberdade tem um preço”. Curiosamente, o nome de Michel Gomes, o ator que interpreta Fernando, não consta da lista do elenco da nova temporada.

Será que o personagem não retorna nos próximos episódios? Fica essa questão.

Veja a imagem de divulgação da nova temporada de ‘3%’: