Netflix anuncia especial de fim de ano de “O Mundo Sombrio de Sabrina”

Notícia boa para quem maratonou “O Mundo Sombrio de Sabrina“, da Netflix, produção meio sombria, meio adolescente (e 100%incrível!) que estreou há menos de um mês, próxima ao Halloween.

O serviço de streaming anunciou, na manhã desta segunda-feira (12) através das redes sociais, que vem aí um especial de fim de ano da série. Chamado de O Mundo Sombrio de Sabrina: Um Conto de inverno, está previsto para entrar no catálogo no dia 14 de dezembro.

Ao que tudo indica, o episódio escrito por Roberto Aguirre-Sacasa e Donna Thorland, e com direção de Jeff Woolnough, vai reunir praticamente todos os personagens da primeira temporada – Sabrina, suas amigas do colégio, as tias Hilda e Zelda, Ambrose… – e se passa durante o Solstício de Inverno, noite mais longa do ano celebrada pela Igreja da Noite. Essa é a data em que as famílias (e os covens) se reúnem para contar histórias ao redor da fogueira e, como em toda época festiva, receber algumas visitas, sejam elas desejadas ou não.

Essa é a segunda vez que a Netflix aposta no formato, iniciado com um especial de fim de ano da série Sense8, que teve mais de duas horas de duração e precedeu sua segunda (e última) temporada.

Quem aí está ansiosa?