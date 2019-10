Quem cresceu nos anos 2000 com certeza já assistiu muitas vezes a ‘Shrek‘ nas tardes de domingo. A animação foi uma de várias que estouraram na época – ganhando três sequências.

E a boa notícia é: você vai poder (re)assistir ao filme na Netflix a partir desta sexta-feira (11)! O título da DreamWorks havia sido retirado da plataforma no início de janeiro deste ano, mas felizmente voltou.

Além disso, o catálogo da Netflix também disponibiliza todas as sequências do filme, dois spin-offs e ainda a gravação completa do musical da Broadway. Quem é fã pode se jogar!

Para quem não sabe nada a respeito do longa, a trama se passa em um pântano onde vive o adorável ogro Shrek. Ao apaixonar-se por uma princesa que foi raptada por um terrível dragão, o monstrengo simpático se juntará a um burro tagarela em uma missão de resgate bem atrapalhada.

‘Shrek’ agora é somado ao grande catálogo de animações da Netflix, que reúne várias relíquias, como os três primeiros filmes de ‘Toy Story‘, ‘Monstros S.A.‘ e mais!