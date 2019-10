A Netflix liberou o trailer de sua mais nova comédia romântica, ‘Deixe a Neve Cair‘. Baseado na obra homônima de John Green, o longa traz no elenco Kiernan Shipka, a nossa querida Sabrina, e só pelo vídeo dá sentir aquele clima de festividade natalina que amamos.

A história gira em torno de um grupo de amigos que passam por momentos emocionantes após a chegada de uma rara nevasca. Com bom humor e descontraído, o filme traz uma trama cheia de amores e vários casais para nós shipparmos.

Além da atriz de ‘O Mundo Sombrio de Sabrina‘, estão no elenco também Mitchell Hope (da trilogia dos ‘Descendentes‘), Isabela Moner (a Dora, a Aventureira, no novo live-action) e Shameik Moore (‘The Get Down‘).

‘Deixe a Neve Cair’ chega à Netflix no dia 8 de novembro.

Assista ao trailer: