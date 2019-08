Netflix divulga data de estreia de ‘Para Todos os Garotos que Já Amei’ 2

Netflix, vamos com calma porque assim o nosso coração não aguenta. Nesta quinta-feira (15), a plataforma de streaming divulgou a data oficial de estreia da continuação de “Para Todos os Garotos que Já Amei”. Com o título de “Ps: ainda amo você” – que é o mesmo do segundo livro – o longa chega às telinhas no dia 12 de fevereiro.

Para acalmar a ansiedade dos fãs (ou talvez aumentá-la), a revelação foi feita através de um vídeo fofíssimo com Lana Condor, Noah Centineo e Jordan Fisher, que interpretam Lara Jean, Peter Kavinsky e Josh. No estilo de como fizeram com a “A Barraca do Beijo”, os atores aparecem segurando placas com as novidades a respeito da trama.

“Ei, sou eu, Lana, Noah e Jordan. Vocês foram tão legais, amorosos e pacientes. Por isso queremos dizer que nosso filme vai sair em breve. Quê? Querem mais? ‘Para Todos os Garotos que Já Amei: Ps: Ainda Amo Você’ estreia dia 12 de fevereiro”, revelaram os atores.

E para quem pensa que as novidades pararam por aí, saiba que você está muito enganada. Isso porque Lana e Noah surgiram juntos em uma parte do vídeo, para dizer que o terceiro filme da trilogia já está em produção. É eita atrás de eita!

Confira: