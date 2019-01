Netflix divulga pôster, teaser e data da nova temporada de Stranger Things

A Netflix divulgou na virada do ano novo um teaser de Stranger Things que anuncia a data de estreia da terceira temporada.

Marque aí: no 04 de julho todo o conteúdo da série fenômeno já estará disponível na plataforma.

Assista ao teaser:

A Netflix também publicou o pôster de divulgação da nova temporada em sua conta oficial no Instagram. A imagem mostra as crianças curtindo os fogos da virada do ano – em 1985 – e a personagem Eleven observando alguma “criatura” atrás dos arbustos.

O nome de todos os 8 episódios já tinham sido apresentados anteriormente. São eles:

Está Me Ouvindo, Suzie?

O Caso dos Ratos

O Salva-vidas Desaparecido

A Prova da Sauna

A Fonte

O Aniversário

A Mordida

A Batalha de Starcourt