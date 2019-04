Netflix lança documentário sobre Beyoncé; veja o trailer

Confirmando as suspeitas dos fãs, a Netflix anunciou o lançamento de um documentário sobre Beyoncé. O filme se chama “Homecoming” e é focado na apresentação que a cantora fez no Coachella, em 2018.

Com cerca de 2h20 de duração, o filme irá mostrar ensaios, bastidores e as apresentações em si – que aconteceram nos dias 14 e 21 de abril do ano passado. “Este documentário intimista sobre a aclamada apresentação de Beyoncé no Festival Coachella 2018 revela a jornada emocional de um conceito criativo que se transforma em movimento cultural“, diz a descrição oficial do filme.

O documentário foi anunciado no último domingo (7). Primeiro a Netflix lançou apenas um post misterioso nas redes sociais, mas depois lançou o trailer. “Homecoming”estreia no dia 17 de abril.