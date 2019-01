Netflix vai lançar série baseada em ‘Resident Evil’

A Netflix bateu o martelo e decidiu lançar uma série baseada em “Resident Evil“, uma das maiores franquias de filmes de terror/ação inspirada em videogame. Se você sentiu bastante medo, mas não conseguiu deixar de ver todos os filmes, é melhor esperar mais cenas de arrepiar.

Segundo o site Deadline, a série deve expandir o universo apresentado nos filmes e trazer acontecimentos pré-apocalípticos ainda não mostrados, além de continuar a explorar o funcionamento da Umbrella Corporation e o caos gerado pela expansão do surto do T-vírus.

A produtora alemã Constantin Films, a mesma que produziu os seis filmes da saga, assumiu a série da Netflix e está à procura de um showrunner para o projeto que será lançado pela plataforma de streaming e que ainda não tem uma previsão de lançamento por estar nos estágios iniciais.

“Resident Evil” é um jogo de animação que fez muito sucesso nos anos 1990 e também na década seguinte, fazendo com que alguns produtores se interessassem em produzir inicialmente um filme baseado no game. Apesar das críticas não muito amigáveis, a franquia foi um sucesso de bilheteria, arrecadando cerca de 1,2 bilhão de dólares em todo o mundo.

A atriz Milla Jovovich, que interpretou a protagonista Alice na série cinematográfica, ganhou notoriedade no lançamento do primeiro filme homônimo da saga, em 2002. Ainda não se sabe se a série da Netflix vai contar com alguns personagens ou atores conhecidos do público. Vamos aguardar ansiosos por mais detalhes.