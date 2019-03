Noah Centineo está de volta no trailer do filme ‘Date Perfeito’ da Netflix

Depois de arrancar suspiros com “Para Todos os Garotos que Já Amei” e “Sierra Burgess é uma Loser”, Noah Centineo está de volta para a felicidade dos fãs. Nesta terça-feira (26), a Netflix divulgou o trailer oficial da nova comédia romântica da plataforma: “Date Perfeito”.

Sem muitos spoilers no título, a trama traz Noah como protagonista da história, no papel de Brooks Rattigan. Ele é um jovem sem dinheiro que decide se tornar acompanhante de algumas garotas em eventos importantes para ganhar um grana e conseguir bancar os desejos mais ricos que ele tem. O que ele não esperava é que no meio do caminho, conhecesse a menina dos sonhos. Para quem também é fã de Riverdale, essa mulher apaixonante será interpretada por Camila Mendes.

Diferente de outras comédias românticas, não fica tão explícito qual será o fim do personagem de Noah, mas, de acordo com a divulgação oficial da plataforma de streaming, Brooks terá que repensar algumas decisões na hora que o negócio de acompanhantes começa a ficar sério.

Quem se interessou pelo filme (e pelo mozão nas telinhas), não precisará esperar muito para assisti-lo. A previsão de chegada da trama está para o dia 12 de abril, uma sexta-feira pronta para ser aproveitada da melhor forma: com muita pipoca e Netflix!

Confira o trailer: