‘Nós’ promete ser um dos filmes mais assustadores de 2019

É grito no cinema que você quer, @? Pois em 2019, você terá! Com estreia prevista para o dia 15 de março, o filme “Nós” promete ser uma das grandes tramas de terror do próximo ano.

Com trailer divulgado na última terça-feira (25), a produção é de Jordan Peele, mesmo diretor de “Corra!”, que conquistou nada mais, nada menos do que o Oscar 2018 de “Melhor Roteiro Original”.

Diferente do vencedor da maior premiação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, “Nós” não abordará questões raciais. De acordo com Jordan, em uma entrevista dada ao site Hollywood Reporter, o objetivo da narrativa será mostrar o pior inimigo do ser humano: ele mesmo.

“É importante notar que, diferente de ‘Corra’, ‘Nós’ não é sobre raça. É sobre algo que eu sinto que tem se tornado uma verdade inegável. O simples fato de que nós somos nossos próprios piores inimigos”, afirmou o diretor.

Por demonstrar isso de dentro do filme, a sua história será sobre uma família que, ao viajar para a praia, é aterrorizada por um segundo grupo de pessoas que, na verdade, são apenas versões mais macabras dos integrantes da família.

Ainda que não seja uma produção focada na discussão sobre questões raciais, Jordan ressaltou a importância dessa família principal ser composta apenas por negros. Por isso, os atores escolhidos para a interpretar o casal protagonista foram Lupita Nyong’o (Adelaide) e Winston Duke (Gabe).

O diretor da trama também revelou que a sua dedicação em construir um novo tipo de mitologia de terror, e um novo tipo de “monstro”, vem do fato dele acreditar que é dessa forma que as pessoas confrontam, em conjunto, suas inquietações.

“Eu penso que monstros e histórias sobre eles são alguns dos melhores caminhos para alcançar verdades profundas e encarar nossos medos como sociedade”, explicou Jordan.

Confira o trailer do filme: