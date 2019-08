Nostalgia total: Backstreet Boys anunciam três shows no Brasil em 2020

O lançamento da música ‘Don’t Go Breaking My Heart’, lá em 2018, dos Backstreet Boys, deixou você abalada? Pois bem, aqui vai mais uma novidade: o quinteto acaba de anunciar a vinda para o Brasil em 2020, com pelo menos três shows já confirmados.

A DNA Tour começa no dia 11 de março, em Uberlândia, Minas Gerais. Em seguida a banda viaja para o Rio de Janeiro e se apresenta no dia 13 do mesmo mês. E, por fim, marca presença dia 15 de março no Allianz Parque, em São Paulo – local que foi palco do show especial de Sandy e Júnior no último final de semana.

Os ingressos gerais começarão a ser vendidos na próxima quarta-feira, dia 4 de setembro, por meio do Ingresso Rápido e nas bilheterias oficias das apresentações. Entretanto, para quem for cliente cartão Elo haverá uma pré-venda nos dias 2 e 3.

As informações disponíveis sobre o preço dos tickets são de que, na capital paulista, a entrada inteira vai variar entre R$ 290 a R$ 770. Em Uberlândia será de R$ 380 a R$ 670. E no Rio de Janeiro de R$ 290 a R$ 740.

Para entrar no clima, relembre o último lançamento deles: