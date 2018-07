Nova série da Netflix com Emma Stone parece ser uma doidera

A Netflix liberou neste fim de semana um teaser da misteriosa nova produção original deles. Chamada de “Maniac”, a série de 10 episódios é estrelada pela dupla Emma Stone e Jonah Hill e promete ser uma loucurinha.

De acordo com a plataforma de streaming, a história vai se passar em algum momento no futuro e narra a jornada de Annie Landsberg (Stone) e Owen Milgrim (Hill), dois estranhos que, para vencer doenças mentais e corações partidos, decidem se submeter a um tratamento psicológico inovador e perigoso. Uma coisa meio “Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças”, mas sem Jim Carey e com uma instituição psiquiátrica como cenário. Nas palavras da Netflix, as coisas não saem como planejadas…

Dirigido por Cary Fukunaga, a pessoa por trás da única temporada boa de “True Detective”, a primeira, e do premiado filme “Beasts of No Nation, o seriado ainda conta com a participação de Justin Theroux, ex-marido de Jennifer Aniston. Estreia dia 21 de setembro e estamos desoladas que eles perderam a chance de usar essa canção como trilha-sonora.

Assista ao teaser (não recomendado para quem sofre de epilepsia.)