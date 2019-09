Novo álbum de Post Malone deixa trap de lado

Nessa sexta (6), o novo álbum de Post Malone, chegou aos streamings! “Hollywood´s Bleeding” conta com participações de Halsey, Ozzy Osbourne, SZA, Travis Scott e vários outros artistas.

As 17 músicas estão surpreendendo os fãs, já que trouxeram a tona uma mudança de estilo e tema. Em seus álbuns mais antigos, Post Malone falava sobre fama, drogas e amor, em meio a batidas de trap e refrões chiclete. Agora, o rapper deixou de lado a fórmula que lhe rendeu nove músicas no Top 20 americano.

“Hollywood´s Bleeding” trata do ambiente tóxico da fama, traições e falsidade nas redes sociais. O trap, estilo derivado do rap que vem ganhando força desde 2000, teve seu lugar tomado no álbum por um indie rock eletrônico.

As colaborações também foram essenciais para essa nova era de Post Malone. Halsey e Future trazem para “Die For Me” diferentes perspectivas sobre a traição e desconfiança, enquanto Ozzy Osbourne e Travis Scott fazem de “Take What You Want” algo único.

A gente já sabia que Post Malone era ousado, até porque não é todo mundo que leva Kevin o Chris ao palco em meio a uma apresentação no Lollapalooza. Entretanto, o álbum surpreendeu a todos, e com apenas um dia no ar, “Hollywood´s Bleeding” já virou trending topic no Twitter e está com todas as suas faixas no Top 50 Global do Spotify.

E você, está gostando desse novo estilo de Post Malone?