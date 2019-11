Ela voltou e dançando muito! Kesha lança clipe incrível de “My Own Dance”

A cantora Kesha não perdeu mesmo o jeito debochado de ser! Ela anunciou nas redes sociais dela ontem (20) o lançamento da música “My Own Dance” e, nesta quarta-feira (21), saiu o clipe, totalmente atrevido e dançante, para variar! A música faz parte do quarto álbum de estúdio dela intitulado como “High Road”, que será lançado no dia 10 de janeiro.

Na história do vídeo, a artista está indo comprar cereal e no caminho vê cenas bem bizarras com pessoas com cabeças de animais e danças sincronizadas. Em determinado momento, ela chega no mercado e, acredite, é atendida por ela mesma! Entre outras loucurinhas, rola até uma cena em uma banheira de cereais. Louco né?

Vem ver o clipe!

Em entrevista para a Billboard a cantora adiantou que seu novo trabalho está recheado de mensagens positivas e boas doses de diversão. “É a mesma felicidade do começo da minha carreira só que parece algo mais merecido e saudável. Eu passei pelo lado emocional e agora eu posso voltar a falar umas porcarias. É claro que eu apoio muitas causas, mas às vezes a gente só quer escapar ao som de uma música muito feliz”, disse ela.

“My Own Dance” chega aos fãs logo depois do sucesso “Rasing Hell”, primeiro single do projeto.