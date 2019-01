Novo trailer de ‘Capitã Marvel’ mostra o lado mais cômico da heroína

A Marvel Studios divulgou na noite de ontem (7) o terceiro trailer de ‘Capitã Marvel‘, filme muito agradado pelo fãs de super-heróis. Nele, Brie Larsson aparece como a heroína em um lado mais cômico e, é claro, mostrando seu dotes de luta e seus poderes.

Ao lado de Nick Fury, interpretado por Samuel L. Jackson, a Capitã protagoniza cenas em que nos é mostrado um pouco mais de sua história e seu treinamento na Terra. O ator Jude Law também aparece ao lado de Brie como Mar-Vell, herói que vai treinar a personagem Carol Denvers.

Entre cenas de ação e comédia, o filme promete cumprir com as expectativas do público, que está mais que ansioso para essa estreia.

Assista ao trailer:

‘Capitã Marvel’ chega nos cinemas do Brasil no dia 7 de março.